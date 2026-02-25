ritocchi al piano di accesso alle ztl permessi a corrieri caregiver e pass da 8 euro per mezza giornata

La decisione di modificare il piano di accesso alle ZTL deriva dalla richiesta di semplificare i permessi per corrieri, caregiver e residenti, che ora costano 8 euro per mezza giornata. La giunta ha approvato queste variazioni dopo aver ascoltato le proteste di alcuni commercianti e cittadini, che chiedevano maggiore flessibilità. La novità riguarda principalmente il percorso di rilascio e le tariffe applicate. Restano ancora alcune aree da definire nel progetto.

Arrivano i primi ritocchi (ma non modifiche sostanziali) al piano di circolazione e sosta nel centro storico, presentato il 30 dicembre scorso alla stampa e discusso con la cittadinanza in un serie di incontri pubblici. Le modifiche riguardano la consegna delle merci deperibili, l’assistenza ai residenti fragili da parte dei caregiver, la possibilità di acquisto dei permessi di ingresso nelle Ztl per mezza giornata a 8 euro rispetto ai 15 euro della giornata intera (con il vecchio piano, quello ancora in vigore, si pagano 8 euro al giorno, contro i 6 di Bologna e i 5 di Rimini). Confermato anche il divieto di accesso in Ztl per veicoli elettrici e ibridi salvo eventuali permessi specifici (come residenti, disabili, carico-scarico) così come le ibride pagheranno la sosta negli stalli blu come qualunque altra auto e solo le elettriche manterranno la sosta gratuita sugli stalli blu (pur essendo soggette al divieto generale di accesso in Ztl). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ztl centro di Roma, stop al libero accesso delle elettriche: pass da 1.000 euro l’annoL’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha deciso di bloccare l’ingresso libero alle auto elettriche nel centro di Roma.

Ztl Roma, stretta sulle auto elettriche: pass da 1.000 euro all'anno per l'accesso nel centroL’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha deciso di aumentare i costi per le auto elettriche che entrano nel centro, perché il numero di veicoli a batteria cresce troppo rapidamente.

Temi più discussi: Piano Casa Italia: ultimi ritocchi per il provvedimento attuativo della legga di bilancio 2025. 1 miliardo per gli alloggi ERP - ANCE; Ritocchi al piano di accesso alle ztl. Permessi a corrieri, caregiver e pass da 8 euro per mezza giornata; Autostrade, pedaggi 2026: ecco dove si paga di più; Riaperto il passaggio pedonale sul ponte Trento Trieste.

Ritocchi al piano di accesso alle ztl. Permessi a corrieri, caregiver e pass da 8 euro per mezza giornataBarattoni: Dagli incontri sono emerse nuove esigenze di residenti e commercianti. Le modifiche riguarderanno la consegna di merci deperibili. Le nuove regole saranno in vigore dal primo marzo. Confe ... ilrestodelcarlino.it

Witkoff porta a Putin i ritocchi al piano di paceIl punto di inizio di ogni sforzo diplomatico per far finire la guerra russa in Ucraina coincide sempre con l’arrivo di Steve Witkoff a Mosca. Da quando Donald Trump è entrato per la seconda volta ... ilfoglio.it

Piazzetta Bra Molinari, ultimi ritocchi prima della riapertura - facebook.com facebook