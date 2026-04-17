Il Comune di Milano ha deciso di rinviare al 12 maggio 2028 l’entrata in vigore del divieto di accesso alle moto e agli scooter nella ZTL del Quadrilatero. Inizialmente, la misura avrebbe dovuto partire il 12 maggio 2026, con alcune eccezioni per residenti e titolari di box. La proroga riguarda le restrizioni di circolazione previste per questa zona, che coinvolgono veicoli di piccole dimensioni.

Se non fosse stata attuata questa proroga, il divieto sarebbe partito dal prossimo 12 maggio 2026, salvo eccezioni per residenti o boxisti. La Ztl è attiva 24h24 con varchi elettronici Dietrofront del Comune di Milano sull'ingresso di motoveicoli e ciclomotori nella Ztl Quadrilatero. Lo ha d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ztl Quadrilatero a Milano, dietrofront del Comune: rinviato al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso per moto e scooter

Notizie correlate

Ztl Quadrilatero di Milano, divieto ingresso alle moto rinviato a maggio 2028. Ecco perchéMilano, 17 aprile 2026 - Niente stop (almeno per ora) nel Quadrilatero: motoveicoli e ciclomotori potranno continuare ad entrare nella zt: lo ha...

Leggi anche: Dietrofront del Comune, moto e scooter liberi di entrare nel Quadrilatero: ecco perché

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Molte meno persone stanno parcheggiando in centro a Milano (e il motivo è sostanzialmente uno); Milano, a un anno dalla Ztl nel Quadrilatero calo del 30% di presenze nei parcheggi; ZTL Quadrilatero, APA (Confcommercio): danni per autorimesse, servono correttivi; Milano, autorimesse ko nella Ztl Quadrilatero: calo fino al 30% degli ingressi.

A Milano rinviato al 2028 divieto ingresso ztl Quadrilatero per moto e motoriniIl Comune di Milano ha rinviato il divieto di ingresso per moto e motorini nella ztl del Quadrilatero della moda. (ANSA) ... ansa.it

Milano: Ztl Quadrilatero, rinviato il divieto di ingresso per motoveicoli o ciclomotori(FERPRESS) – Milano, 17 APR – Motoveicoli e ciclomotori potranno continuare ad entrare nella Ztl Quadrilatero: lo ha deciso la Giunta milanese che ha prorogato al 12 maggio 2028 il divieto di ingresso ... ferpress.it

«Tra gli utenti si è diffusa l’idea che nella ZTL Quadrilatero le auto non possano entrare», ha dichiarato il segretario di Apa, Simone Mangiafico x.com

Dal 20 aprile la sinistra milanese accenderá la ZTL nel quartiere Isola: un provvedimento ideologico che, di fatto, chiude un intero quartiere nelle ore serali e notturne, limitando la libertà di movimento senza risolvere alcun problema. Questa decisione penalizz - facebook.com facebook