Nella zona di Zeri si sono verificati attacchi di lupi al bestiame, portando le autorità a intensificare le attività di vigilanza e a programmare operazioni sul territorio. Sono state avviate missioni sul campo dai carabinieri per monitorare la situazione e adottare eventuali interventi. Sono inoltre state sollevate domande su come i nuovi divieti riguardanti i rifiuti possano influenzare la presenza di questi predatori nella zona.

? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi divieti sui rifiuti la presenza dei lupi?. Quali misure adotteranno i carabinieri durante la missione sul campo?. Perché le predazioni stanno mettendo a rischio la sussistenza degli allevatori?. Chi parteciperà ai sopralluoghi tecnici per valutare i danni subiti?.? In Breve Prefetto Gaetano Cupello e tecnici Ispra analizzano le predazioni nel comune di Zeri.. Missione congiunta tra Regione e Carabinieri Forestali prevista per la prossima settimana.. Sindaco Petacchi vieta abbandono rifiuti per evitare attrazione lupi nelle zone rurali.. Le perdite economiche colpiscono direttamente la sussistenza delle famiglie zootecniche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zeri, attacco dei lupi al bestiame: vigilanza e missioni sul campo

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