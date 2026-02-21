Italiani al macello sul fronte ucraino | legionari dimenticati e missioni suicide sono l’altra faccia della guerra
Un veterano italiano, esperto in addestramento, denuncia che i legionari italiani in Ucraina sono lasciati in disparte e coinvolti in missioni estremamente rischiose. La sua testimonianza rivela che molti combattenti italiani si trovano in condizioni difficili, senza adeguate risorse e supporto. La sua esperienza si basa su anni di addestramento e sulla presenza sul campo. La situazione dei militari italiani in Ucraina resta critica e poco visibile.
Sono uno degli istruttori che ha addestrato la maggior parte dei legionari», scrive un veterano italiano della guerra in Ucraina. «Ci trattano come merde, non me naturalmente, ma le reclute che vivono in case senza acqua e riscaldamento. Litigo ogni giorno per cercare di aiutare i ragazzi». Lo sfogo inviato a Panorama con diversi messaggi negli ultimi mesi è di un volontario ferito quattro volte in battaglia. Fin dai primi giorni dell’invasione si era arruolato nella Legione internazionale contro i russi. La Legione, composta da migliaia di volontari stranieri in quattro anni di guerra, è stata ufficialmente sciolta il 31 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Panorama.it
Un giorno diverso. Il Natale sul fronte ucraino dei soldati della Divisione RavennaUn giorno diverso: il Natale sul fronte ucraino dei soldati della Divisione Ravenna.
Leggi anche: Il fronte ucraino che nessuno considera: più di 5 milioni di sfollati interni in fuga dalla guerraVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Stop al consumo di carne di cavallo in Italia, iniziato alla Camera l'iter della proposta di legge; Il nostro confronto con esperti e politici per il futuro degli equidi in Italia; I cavalli non si mangiano, la proposta di tre parlamentari contro la macellazione: ecco chi sono; Carne di cavallo vietata per legge, ecco cosa succede a chi la mangia, maxi multa e tre anni di carcere: nuova proposta.
Italiani al macello sul fronte ucraino: legionari dimenticati e missioni suicide sono l’altra faccia della guerraUsati per missioni impossibili, lasciati senza aiuti, malpagati e alla fine - in molti casi - caduti. La vera storia dei nostri connazionali partiti volontari in Ucraina. panorama.it
ADDIO ALLA CARNE DI CAVALLO Il Senato apre le porte a una rivoluzione che potrebbe cancellare per sempre la carne di cavallo dai menu italiani. Una proposta bipartisan, sostenuta da M5S, Avs e Noi Moderati, punta a vietare la macellazione di cav - facebook.com facebook