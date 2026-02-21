Italiani al macello sul fronte ucraino | legionari dimenticati e missioni suicide sono l’altra faccia della guerra

Un veterano italiano, esperto in addestramento, denuncia che i legionari italiani in Ucraina sono lasciati in disparte e coinvolti in missioni estremamente rischiose. La sua testimonianza rivela che molti combattenti italiani si trovano in condizioni difficili, senza adeguate risorse e supporto. La sua esperienza si basa su anni di addestramento e sulla presenza sul campo. La situazione dei militari italiani in Ucraina resta critica e poco visibile.

Sono uno degli istruttori che ha addestrato la maggior parte dei legionari», scrive un veterano italiano della guerra in Ucraina. «Ci trattano come merde, non me naturalmente, ma le reclute che vivono in case senza acqua e riscaldamento. Litigo ogni giorno per cercare di aiutare i ragazzi». Lo sfogo inviato a Panorama con diversi messaggi negli ultimi mesi è di un volontario ferito quattro volte in battaglia. Fin dai primi giorni dell’invasione si era arruolato nella Legione internazionale contro i russi. La Legione, composta da migliaia di volontari stranieri in quattro anni di guerra, è stata ufficialmente sciolta il 31 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Panorama.it

