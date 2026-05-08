Zelensky | Dai russi neanche una tregua simbolica risponderemo con la stessa moneta

Nella notte, l'esercito russo ha portato avanti una serie di attacchi sull'Ucraina, senza alcun segnale di una tregua simbolica da parte russa. In risposta, il presidente ucraino ha dichiarato che il paese risponderà con la stessa determinazione. Le dichiarazioni arrivano dopo che le forze russe hanno continuato a bombardare diverse zone del territorio ucraino, senza mostrare intenzioni di sospendere le operazioni militari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte «dimostra chiaramente che, da parte russa, non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore, anche oggi l’Ucraina risponderà con la stessa moneta». Così su X il presidente ucraino Volodymir Zelensky. «Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Zelensky: "Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta" Notizie correlate Così tante morti con lo stesso operatore? "Stessa probabilità di centrare una moneta bendati in un campo di calcio"A sorreggere le accuse di omicidio pluriaggravato mosse dalla Procura di Forlì a Luca Spada, per la morte di almeno 6 persone (anche se è solo per... Ucraina, Zelensky: "Serve una voce unica europea nei colloqui con i russi"Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al vertice della Comunità politica europea, chiedendo una voce europea unita contro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Zelensky: 'Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta'; Zelensky: Dai russi neanche tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta; Zelensky: Dai russi neanche una tregua simbolica, ma noi risponderemo; Zelensky, 'da russi neanche tregua simbolica, risponderemo con stessa moneta'. Guerra Ucraina, Zelensky: «Nella scorsa notte oltre 140 attacchi russi. Neanche tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta»Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha messo in guardia i paesi alleati della Russia dal partecipare alla parata per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale del 9 maggio a Mosca, in concomitanz ... ilgazzettino.it Zelensky: Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo con la stessa monetaIl numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che, da parte russa, non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. (ANSA) ... ansa.it UCRAINA | Zelensky: "Dai russi neanche una tregua simbolica, risponderemo con la stessa moneta. Nella scorsa notte oltre 140 attacchi di Mosca, 850 droni". #ANSA facebook Mosca, una parata senza leader La minaccia di Zelensky: «Meglio starne lontani» x.com