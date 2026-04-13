Così tante morti con lo stesso operatore? Stessa probabilità di centrare una moneta bendati in un campo di calcio

La Procura di Forlì ha accusato un operatore di omicidio plurimo aggravato, riferendosi alla morte di almeno sei persone. Solo una di queste è attualmente sotto detenzione in carcere preventiva, decisa dal giudice per le indagini preliminari. A supporto delle accuse, è stato citato uno studio statistico che confronta la probabilità di eventi simili con altre situazioni apparentemente casuali.