Così tante morti con lo stesso operatore? Stessa probabilità di centrare una moneta bendati in un campo di calcio
La Procura di Forlì ha accusato un operatore di omicidio plurimo aggravato, riferendosi alla morte di almeno sei persone. Solo una di queste è attualmente sotto detenzione in carcere preventiva, decisa dal giudice per le indagini preliminari. A supporto delle accuse, è stato citato uno studio statistico che confronta la probabilità di eventi simili con altre situazioni apparentemente casuali.
A sorreggere le accuse di omicidio pluriaggravato mosse dalla Procura di Forlì a Luca Spada, per la morte di almeno 6 persone (anche se è solo per una quella su cui il giudice per le indagini preliminari ha concesso la detenzione in carcere preventiva) c’è anche uno studio statistico operato da.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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