Così tante morti con lo stesso operatore? Stessa probabilità di centrare una moneta bendati in un campo di calcio

Da forlitoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Forlì ha accusato un operatore di omicidio plurimo aggravato, riferendosi alla morte di almeno sei persone. Solo una di queste è attualmente sotto detenzione in carcere preventiva, decisa dal giudice per le indagini preliminari. A supporto delle accuse, è stato citato uno studio statistico che confronta la probabilità di eventi simili con altre situazioni apparentemente casuali.

A sorreggere le accuse di omicidio pluriaggravato mosse dalla Procura di Forlì a Luca Spada, per la morte di almeno 6 persone (anche se è solo per una quella su cui il giudice per le indagini preliminari ha concesso la detenzione in carcere preventiva) c’è anche uno studio statistico operato da.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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