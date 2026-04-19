Prima della partita tra Verona e Milan, il direttore sportivo del club ha preso la parola per chiarire alcune indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sul tecnico. Ha affermato che l’allenatore ha un contratto di lunga durata e che le attività di pianificazione per la stagione futura sono già in corso. Questo intervento mira a mettere fine alle voci riguardanti eventuali cambiamenti nella guida tecnica.

Da una ventina di minuti è cominciata Verona-Milan, partita valida per la 33^ giornata di Serie A e fondamentale per blindare un posto in Champions League. Infatti, in caso di vittoria odierna, i rossoneri allungherebbero a +8 sul Como attualmente quinto in classifica. Non una sicurezza, ma un discreto vantaggio da sfruttare nelle ultime cinque gare del campionato. Nel prepartita, ai microfoni di 'DAZN', a proposito di Champions e futuro ha parlato il direttore sportivo del Diavolo Igli Tare. Tra le domande, non poteva mancare un commento alle tante voci degli ultimi giorni sul futuro di Massimiliano Allegri al Milan. "Inutile parlare ora di queste situazioni" esordisce Tare, che poi aggiunge: "Bisogna orientare le energie verso l'obiettivo Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare allontana le voci: “Allegri? Ha un contratto lungo e stiamo già programmando il futuro”

Allegri sull'obiettivo del Milan dopo la vittoria contro il Bologna: Siamo a +7 dal quinto posto

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