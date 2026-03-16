Il posto fisso non è più il sogno dei giovani
Sempre meno giovani considerano il posto fisso un obiettivo, preferendo affrontare il mondo del lavoro con una mentalità aperta e pronta a cambiare ruoli e mansioni. La stabilità a lungo termine non è più un elemento prioritario per molti, che invece cercano opportunità più dinamiche e variabili. Questa svolta riguarda chi si affaccia oggi nel mercato del lavoro e cambia le aspettative tradizionali.
che si affacciano al mondo del lavoro e che non temono flessibilità e cambiamenti di ruolo e mansioni. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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