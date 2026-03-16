Il posto fisso non è più il sogno dei giovani

Da tv2000.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sempre meno giovani considerano il posto fisso un obiettivo, preferendo affrontare il mondo del lavoro con una mentalità aperta e pronta a cambiare ruoli e mansioni. La stabilità a lungo termine non è più un elemento prioritario per molti, che invece cercano opportunità più dinamiche e variabili. Questa svolta riguarda chi si affaccia oggi nel mercato del lavoro e cambia le aspettative tradizionali.

che si affacciano al mondo del lavoro e che non temono flessibilità e cambiamenti di ruolo e mansioni. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

il posto fisso non 232 pi249 il sogno dei giovani
© Tv2000.it - Il posto fisso non è più il sogno dei giovani

Articoli correlati

3,7 milioni di candidati per il sogno del posto fisso: la ressa il giorno dell’esame a NanchinoIn Cina 3,7 milioni di candidati hanno sostenuto l'esame per ottenere un impiego pubblico in Cina.

Leggi anche: Marco Bocci: "Con mia moglie Laura Chiatti imbarazzo e ansia da prestazione, per i miei figli sogno il posto fisso"

Il posto fisso non è più il sogno dei giovani

Video Il posto fisso non è più il sogno dei giovani

Contenuti utili per approfondire posto fisso

Temi più discussi: Banca, il posto fisso? Da punto di arrivo a trampolino di lancio; Posto fisso in Ue, al concorso il 45% dei candidati sono italiani; Conviene aprire partita IVA o il posto fisso? I numeri e le tutele reali nel lavoro in Italia nel 2026; Addio posto fisso dal notaio, dopo 20 anni Valentina cambia vita.

Banca, il posto fisso? Da punto di arrivo a trampolino di lancioDiversamente dai loro genitori, i giovani non temono la precarietà e sono attratti da crescita personale e flessibilità ... ilsole24ore.com

Il posto fisso (ma povero) non lo vuole più nessunoSi lavora molto, si guadagna poco, si risparmia quasi nulla. E soprattutto si fatica a trovare un senso di proporzione tra ciò che si dà e ciò che si riceve. In questo contesto, cambiare azienda non è ... huffingtonpost.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.