Morte di Riccardo Magherini | l’Avvocatura dello Stato ricorre alla Cedu Il legale di famiglia | Gesto disperato del governo

L’Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso alla Corte europea dei diritti umani riguardo alla morte di Riccardo Magherini. Il legale della famiglia ha commentato la decisione, definendola un “gesto disperato del governo”. La vicenda ha suscitato discussioni sulla tutela dei diritti e sul rispetto delle procedure legali. La decisione di rivolgersi alla Corte europea rappresenta una nuova tappa nel procedimento legale in corso.

FIRENZE – L’Avvocatura dello Stato, come riporta oggi, 20 aprile 2026 La Repubblica, ha presentato ricorso contro la condanna inflitta all’Italia dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cedu). “Sembra il tentativo disperato di un governo che fino all’ultimo si rifiuta di riconoscere i principi a tutela dei diritti internazionali stabiliti dalla nostra Costituzione”. Così commenta l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia di Riccardo Magherini, l’ex calciatore deceduto in strada, a Firenze, la notte tra il 2 e il 3 marzo 2014, mentre era immobilizzato a terra da carabinieri. L’Avvocatura dello Stato ha impugnato la sentenza l’ultimo giorno utile per il ricorso.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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