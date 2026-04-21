Governo Meloni Mattarella blocca il dl Sicurezza destra nel caos Schlein | Sono in stato confusionale

Il presidente della Repubblica ha deciso di non firmare il decreto sicurezza approvato dal governo, fermando così la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La decisione arriva dopo settimane di tensioni tra le istituzioni e il governo, innescate dall’approvazione del decreto, che aveva suscitato reazioni politiche e pubbliche. Nel frattempo, la leader di un partito di opposizione ha commentato l’episodio usando toni critici, definendo lo stato attuale del governo come confusionale. Sono in corso aggiornamenti sulla crisi interna e sui recenti risultati referendari.

e notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo lo stop di Mattarella al decreto Sicurezza. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. Il provvedimento è atteso oggi alla Camera. Dopo il faro del Colle sul bonus rimpatri spunta l'ipotesi di un nuovo decreto per abrogare la misura.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Noury (Amnesty): “Dl sicurezza punisce anche manifestanti pacifici, governo Meloni sempre più autoritario” Leggi anche: Landini critica il dl Sicurezza: “Non si può instaurare uno stato di polizia”, replica di Salvini: “Delira” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dl sicurezza, norma su avvocati e rimpatri: si studia una soluzione; Politica italiana schierata con Prevost, Mattarella: il suo richiamo è condiviso; Sicurezza, il decreto Ku Klux Klan fa tremare il governo Meloni: perché Mattarella può fermarlo; Rai, Mattarella: inaccettabile che vigilanza non sia in grado di lavorare. Governo, Mattarella interviene sul decreto Sicurezza. Crosetto: Navi a Hormuz anche senza OnuLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo che la premier si è detta pronta a contribuire a una missione di sminamento nello Stretto di Hormuz ... fanpage.it Governo Meloni, Giorgetti evoca la recessione per la crisi energetica, l’Italia rinnova il memorandum militare con IsraeleLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo referendum, dimissioni e tensioni interne: tra crisi politica, emergenza energetica e frizioni istituzionali ... fanpage.it A un mese dal referendum sulla giustizia, Meloni regge ma indebolita. Cosa dice il sondaggio condotto da Demox, che evidenzia la tenuta della fiducia nei confronti di Meloni ma il progressivo logoramento del suo governo https://fanpa.ge/WVNg7 - facebook.com facebook Confronto a L’Aria che tira su Iran, strategia Usa, governo Meloni e immobilismo dell’Europa. Qui i miei interventi. Link: x.com