Referendum Marina Berlusconi delusa | Forza Italia fa i conti con il flop

Il referendum ha visto un’affluenza elevata tra gli elettori, ma il risultato ha evidenziato che la maggioranza ha votato No. La partita si è conclusa con un risultato contrario alle aspettative di alcuni esponenti politici, portando a una sconfitta per il fronte che sosteneva il sì. La situazione ha generato delusione tra i sostenitori, mentre il dato di affluenza è risultato superiore alle previsioni.

L'affluenza al referendum è stata alta ma il risultato purtroppo opposto alle attese: ha vinto il No. I malumori interni a Forza Italia si fanno corpo attraverso le telefonate fitte tra Marina Berlusconi, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Adesso nel partito azzurro dell'ex cavaliere si apre il tempo delle responsabilità Con la vittoria del No al referendum,Forza Italiaha assaporato, forse più degli altri, il gusto amaro della sconfitta. L’affluenza è stata più alta del previsto, eppure il famoso schema “più votanti uguale più Sì” si è rivelato, nei fatti, una previsione ottimistica quando non proprio sbagliata. Il risultato è che quasiun elettore su cinque del partito ha votato contro la riforma sostenuta dal governo, non proprio un dettaglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Referendum, Marina Berlusconi delusa: Forza Italia fa i conti con il flop Articoli correlati Marina Berlusconi sente Meloni dopo il flop di Forza Italia al Referendum, il No vince persino ad ArcoreIl referendum sulla giustizia si è chiuso con la vittoria del No, che trionfa persino ad Arcore per soli 47 voti. Marina Berlusconi delusa dal referendum: “Un’occasione mancata per papà Silvio” (ma ad Arcore vince il No)Nessun commento ufficiale è arrivato dai canali istituzionali, ma la delusione di Marina Berlusconi per la vittoria del No al referendum sulla... Tutto quello che riguarda Marina Berlusconi Temi più discussi: Marina Berlusconi delusa da vittoria No al referendum. Intanto ad Arcore perde il Sì; Psicodramma Forza Italia. Marina Berlusconi delusa sente Meloni; La prima vera sconfitta di Giorgia Meloni; L’analisi dei flussi al referendum: urne piene come alle politiche e anche a destra c’è chi dice no. Marina Berlusconi sente Meloni dopo il flop di Forza Italia al Referendum, il No vince persino ad ArcoreReferendum, Marina Berlusconi, delusa dall'esito, sente la premier Meloni per analizzare il voto che ha visto perdere persino la roccaforte di Arcore ... virgilio.it Referendum giustizia, Marina Berlusconi delusa dalla vittoria del NoNessun commento ufficiale ma sarebbe trapelata delusione, da parte di Marina Berlusconi, per la vittoria del No al referendum sulla giustizia (LO SPECIALE). Secondo chi ha avuto modo di sentire nelle ... tg24.sky.it Referendum sulla Giustizia, Marina Berlusconi delusa sente Giorgia Meloni: il retroscena sul clima in Forza Italia >> https://buff.ly/eGDsB8c - facebook.com facebook Psicodramma Forza Italia. Marina Berlusconi delusa sente Meloni x.com