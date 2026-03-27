Nelle ultime ore, all’interno di Forza Italia si sono registrate tensioni tra le diverse fazioni. Marina Berlusconi ha espresso pubblicamente la volontà di ampliare la composizione della classe dirigente del partito, creando nuove dinamiche interne. Questa posizione si inserisce in un quadro di cambiamenti che coinvolgono anche le relazioni tra i principali esponenti del partito.

Si cambiano le carte sul tavolo diForza Italia. E a servirle èMarina Berlusconiche sostiene da sempre la volontà di allargare il perimetro della classe dirigente, in prospettiva. Un messaggio che insomma riemerge nel giorno del restyling deciso a Palazzo Madama e derubricato a un’iniziativa del gruppo parlamentare azzurro:esce Maurizio Gasparri, entra Stefania Craxi. La mano della primogenita del Cavaliere emerge quindi dietro l’operazione consacrata da un’assemblea di FI di 20 minuti e un voto per acclamazione, che predecessore e successore spiegano come “normale“, deciso in autonomia e in cantiere già prima del voto referendario. Sembra quindi che la sconfitta del Sì al referendum sulla riforma della Giustizia c’entra ma non troppo, come ha tenuto a rimarcare la stessa Craxi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forza Italia, Marina Berlusconi mischia il mazzo e apre l’assedio a Tajani

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