Zack Snyder posta una foto con la sua versione di The Boys ed è subito voglia di SnyderVerse

Zack Snyder ha condiviso sui social una foto che lo ritrae con una versione personale di personaggi di The Boys. La pubblicazione ha suscitato nei fan interesse e discussioni sul possibile sviluppo di un progetto legato allo SnyderVerse. La foto ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico, alimentando aspettative e conversazioni tra gli appassionati. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo a futuri piani o collaborazioni.

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La risposta di Zack Snyder a The Boys in un'immagine che torna a riaccendere nei fan più accaniti il desiderio per il possibile ritorno dello SnyderVerse. Zack Snyder si diverte a usare i social media giocando con le immagini e anche con le parole, il tutto per la gioia dei suoi fan. Di recente il regista ha postato una foto dei membri del cast di Justice League con un riferimento alla serie Prime Video The Boys che ha riacceso nei suoi follower la speranza di un ritorno dello SnyderVerse. Zack Snyder pubblica la foto del cast maschile di Justice League "a tema" The Boys La foto pubblicata da Zack Snyder, accompagnata semplicemente dalla scritta The Boys, ritrae i membri maschi del cast di Justice League.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zack Snyder posta una foto con la sua versione di The Boys ed è subito voglia di SnyderVerse Notizie correlate Zack Snyder risponde a James Gunn pubblicando una nuova foto dal suo Justice LeagueGiusto qualche giorno dopo il lancio del trailer di Lanterns, il regista ha voluto pubblicare un omaggio all'attore che aveva scelto per interpretare... Aquaman, Zack Snyder svela altri dettagli del suo film con Jason Momoa mai realizzatoIl regista ha svelato altri dettagli della sua precedente versione del film, poi diretto da James Wan, e ha parlato dei misteriosi tatuaggi presenti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Lisa Loven Kongsli: Finalmente un film che sfida i tabù. Adoro Sorrentino, gli ho anche scritto; Gli Oscar che il Marvel Cinematic Universe non ha mai vinto: i 5 film DC entrati nella storia. Zack Snyder posta una foto con la sua versione di The Boys ed è subito voglia di SnyderVerseLa risposta di Zack Snyder a The Boys in un'immagine che torna a riaccendere nei fan più accaniti il desiderio per il possibile ritorno dello SnyderVerse. movieplayer.it Gears of War: il creatore crede che Zack Snyder sarebbe una scelta ottima, ma definisce terribile Army of the DeadA inizio anno Jon Spaihts (co-sceneggiatore di Dune: Parte 1 e 2) è stato scelto pere scrivere la sceneggiatura del film live-action di Gears of War targato Netflix. LEGGI - Gears of War: Zack Snyder ... badtaste.it Abbiamo bisogno che i ragazzi tornino insieme #RestoreTheSnyderVerse. " Questo è uno dei primi commenti apparsi sotto l’ultima foto postata da Zack Snyder su Instagram, e dice tutto su quanto i fan siano ancora legati al suo universo DC. Snyder, noto per i - facebook.com facebook