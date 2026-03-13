Zack Snyder risponde a James Gunn pubblicando una nuova foto dal suo Justice League

Dopo il rilascio del trailer di Lanterns, il regista ha condiviso una nuova immagine dal suo progetto Justice League. La foto mostra alcuni dettagli della scena senza commenti aggiuntivi e ha suscitato interesse tra i fan. Nessun altro elemento è stato comunicato, lasciando spazio alle interpretazioni sui futuri sviluppi del film.

Giusto qualche giorno dopo il lancio del trailer di Lanterns, il regista ha voluto pubblicare un omaggio all'attore che aveva scelto per interpretare John Stewart nel suo universo ormai defunto Zack Snyder continua nella sua pubblicazione di immagini tratte dal dietro le quinte dei suoi film realizzati per Warner e il vecchio DC Extended Universe, specialmente il suo Justice League, non senza qualche frecciatina alla nuova direzione intrapresa da James Gunn. Il Green Lantern di Zack Snyder che non vedremo mai Nella settimana in cui i DC Studios hanno pubblicato il primo trailer di Lanterns, infatti, Snyder ha voluto postare un'immagine dal set di Justice League in cui lo vediamo insieme a Wayne T. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zack Snyder risponde a James Gunn pubblicando una nuova foto dal suo Justice League Articoli correlati Justice League 2 e 3: il plot segreto svelato dalle foto di Zack SnyderScopriamo cosa Zack Snyder aveva in mente per i due sequel di Justice League nelle nuove foto dal set diffuse dal regista su Instagram. Man of Tomorrow, James Gunn copierà Zack Snyder per introdurre Wonder Woman nel DCU?Secondo gli ultimi aggiornamenti relativi al sequel di Superman in uscita nel 2027, Gunn potrebbe pensare di introdurre già la nuova Diana Prince,... Tutto quello che riguarda Zack Snyder Temi più discussi: Zack Snyder rompe il silenzio su Justice League: un post criptico ha anticipato il sequel?; Zack Snyder riapre la porta allo SnyderVerse tra animazione e fumetto; Zack Snyder continua a far sperare i suoi fan sul ritorno dello Snyderverse; Snyderverse, Zack Snyder non esclude un ritorno del suo universo DC: Tutto è possibile. Zack Snyder risponde a James Gunn pubblicando una nuova foto dal suo Justice LeagueGiusto qualche giorno dopo il lancio del trailer di Lanterns, il regista ha voluto pubblicare un omaggio all'attore che aveva scelto per interpretare John Stewart nel suo universo ormai defunto ... movieplayer.it Lanterns: Zack Snyder commenta il trailer e mostra il suo John Stewart mai vistoZack Snyder reagisce al trailer di Lanterns e mostra il suo John Stewart mai visto in Justice League. Il post riaccende il dibattito tra i fan DC. cinefilos.it Zack Snyder ha spiegato il motivo per cui ha scelto Jesse Eisenberg per interpretare Lex Luthor nel film #Batman v #Superman: Dawn of Justice (2016): «Cercavamo qualcuno che potesse portare un’energia diversa. Lex è sempre stato tradizionalmente quest - facebook.com facebook Zack Snyder rompe il silenzio su Justice League: un post criptico ha anticipato il sequel x.com