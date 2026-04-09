Messina | nuovi progetti per dare casa e lavoro ai giovani stranieri

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina ha annunciato l’avvio di una nuova procedura volta a favorire l’inclusione sociale e l’accesso a un’abitazione per i giovani stranieri che hanno recentemente compiuto la maggiore età. L’obiettivo è offrire loro opportunità di inserimento attraverso programmi dedicati, con l’intento di facilitare l’accesso a servizi abitativi e lavorativi. La misura mira a rispondere alle esigenze di questa fascia di giovani provenienti da altri Paesi.

Il Comune di Messina ha ufficializzato una nuova procedura per garantire l’accoglienza e l’inclusione sociale dei giovani stranieri che hanno appena raggiunto la maggiore età. L’amministrazione cittadina ha infatti aperto una manifestazione di interesse rivolta a cooperative sociali, consorzi, enti del Terzo Settore e Rti, con l’obiettivo di co-progettare interventi mirati per i neomaggiorenni in prosecuzione amministrativa. Le proposte dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 30 aprile 2026, indicando nell’oggetto della comunicazione il riferimento alla co-progettazione per i neomaggiorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

messina nuovi progetti per dare casa e lavoro ai giovani stranieri
© Ameve.eu - Messina: nuovi progetti per dare casa e lavoro ai giovani stranieri

Mutuo in Veneto, aumento dei finanziamenti comprare casa a stranieri e giovani under 35In Veneto la maggior parte dei mutui continua a essere erogata a cittadini italiani, ma cresce in modo significativo la componente straniera.

Patto scuole. Largo ai giovani nei progettiUn Patto in cui progettualità fa rima con qualità (dell’offerta formativa) e con novità, perché quello siglato ieri all’Ufficio scolastico...

Temi più discussi: Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale - Scadenza 8 aprile 2026; Cinquanta milioni per 8 progetti di rigenerazione urbana a Palermo, Catania e Messina; Messina al centro delle politiche di sviluppo, l'assessore Amata esulta per i progetti di rigenerazione urbana; Messina, otto anni di cantieri e progetti, De Luca: Le polemiche? Solo strumentalizzazioni.

messina nuovi progetti perMessina, via alla posa del manto in sintetico allo stadio Giovanni CelesteDiversi gli obiettivi già raggiunti nel piano dall'ex amministrazione Basile che inserì lo stadio tra i progetti da finanziare. Verso il completamento i ... rtp.gazzettadelsud.it

Cinquanta milioni per 8 progetti di rigenerazione urbana a Palermo, Catania e MessinaAmmontano complessivamente a 50 milioni di euro i fondi che la Regione Siciliana ha destinato alle città di Palermo, Messina e Catania per la realizzazione di opere strategiche per la […] ... blogsicilia.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.