Messina | nuovi progetti per dare casa e lavoro ai giovani stranieri

Il Comune di Messina ha annunciato l’avvio di una nuova procedura volta a favorire l’inclusione sociale e l’accesso a un’abitazione per i giovani stranieri che hanno recentemente compiuto la maggiore età. L’obiettivo è offrire loro opportunità di inserimento attraverso programmi dedicati, con l’intento di facilitare l’accesso a servizi abitativi e lavorativi. La misura mira a rispondere alle esigenze di questa fascia di giovani provenienti da altri Paesi.

Il Comune di Messina ha ufficializzato una nuova procedura per garantire l’accoglienza e l’inclusione sociale dei giovani stranieri che hanno appena raggiunto la maggiore età. L’amministrazione cittadina ha infatti aperto una manifestazione di interesse rivolta a cooperative sociali, consorzi, enti del Terzo Settore e Rti, con l’obiettivo di co-progettare interventi mirati per i neomaggiorenni in prosecuzione amministrativa. Le proposte dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 30 aprile 2026, indicando nell’oggetto della comunicazione il riferimento alla co-progettazione per i neomaggiorenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina: nuovi progetti per dare casa e lavoro ai giovani stranieri Mutuo in Veneto, aumento dei finanziamenti comprare casa a stranieri e giovani under 35In Veneto la maggior parte dei mutui continua a essere erogata a cittadini italiani, ma cresce in modo significativo la componente straniera. Patto scuole. Largo ai giovani nei progettiUn Patto in cui progettualità fa rima con qualità (dell’offerta formativa) e con novità, perché quello siglato ieri all’Ufficio scolastico... Temi più discussi: Bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale - Scadenza 8 aprile 2026; Cinquanta milioni per 8 progetti di rigenerazione urbana a Palermo, Catania e Messina; Messina al centro delle politiche di sviluppo, l'assessore Amata esulta per i progetti di rigenerazione urbana; Messina, otto anni di cantieri e progetti, De Luca: Le polemiche? Solo strumentalizzazioni. Messina, via alla posa del manto in sintetico allo stadio Giovanni CelesteDiversi gli obiettivi già raggiunti nel piano dall'ex amministrazione Basile che inserì lo stadio tra i progetti da finanziare. Verso il completamento i ... rtp.gazzettadelsud.it Cinquanta milioni per 8 progetti di rigenerazione urbana a Palermo, Catania e MessinaAmmontano complessivamente a 50 milioni di euro i fondi che la Regione Siciliana ha destinato alle città di Palermo, Messina e Catania per la realizzazione di opere strategiche per la […] ... blogsicilia.it Cosa sta succedendo • Sull’autostrada A20 Messina–Palermo il diesel “premium” (Hi-Q) è arrivato fino a 3,184 €/l al servito. • Anche su altre tratte, come la A22 Brennero-Modena, si superano i 3,07 €/l. • Il gasolio “normale” in self ha superato i 2,4 €/l su molt - facebook.com facebook Dal Molise al ponte di Messina, quel disprezzo per l’ambiente x.com