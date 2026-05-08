xylella persi 10 anni e mezzo miliardo emiliano ne risponda

Negli ultimi dieci anni, la diffusione della Xylella ha causato la perdita di circa 20 milioni di ulivi in Puglia, con un impatto economico stimato in due miliardi di euro. La malattia ha portato alla distruzione di circa 5.000 posti di lavoro nel settore agricolo. La gestione della crisi ha sollevato numerosi interrogativi e richieste di chiarimenti da parte delle autorità locali.

In Puglia la Xylella ha ucciso 20 milioni di ulivi, polverizzato 5mila posti di lavoro e causato 2 miliardi di euro di danni. Dopo 10 anni è arrivato il momento di fare i conti e capire il perché. Ne parliamo con il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario all'Agricoltura: in questi tre anni e mezzo il ministero ha incrociando i dati dell'Agea e i report della Regione Puglia. E i conti non tornano. Possibile che, prima dell'insediamento del governo Meloni, nessuno si sia preoccupato di verificare come sia stato amministrato il caso Xylella? «Con questa pioggia di milioni, si parla di più di mezzo miliardo di euro, si poteva ripiantare mezza Italia».🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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