Cesc Fàbregas non pensa al Chelsea | Penso che continuerò a fare l’allenatore del Como

Cesc Fàbregas ha dichiarato di non avere intenzione di tornare a giocare con il Chelsea e di voler continuare la carriera da allenatore nel Como. La sua scelta ha attirato l’attenzione dei media, che continuano a seguire da vicino le sue decisioni sul futuro professionale. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista recente, in cui ha ribadito la volontà di intraprendere questa nuova strada.

2026-04-24 18:46:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Lui Come il 1907 Di Cesc Fabregas Non vincono dallo scorso 22 marzo, più di un mese fa. e pochi giorni fa hanno subito una dura battuta d’arresto con l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, quando i milanesi rimontarono dallo 0-2 in una manciata di minuti. La brutta notizia, però, non impedisce a Cesc di continuare a essere uno degli allenatori più richiesti del calcio europeo. E con la panchina del Chelsea libera. le voci sono esplose. L’allenatore catalano, però, ‘è passato oltre’ da tutte queste speculazioni.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Cesc Fabregas: l’allenatore che avrebbe conquistato Silvio BerlusconiL’ascesa di Cesc Fàbregas sulla panchina del Como sta attirando consensi in tutta Italia. Da Cunha svela: «Fabregas? Sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore. Nazionale o Champions con il Como? Ecco cosa penso»Calciomercato Milan, colpo Kostic ai dettagli: Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche Casemiro, segnali chiari dal... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fabregas: Arrabbiato? Sono sereno, abbiamo fatto una grande prestazione; Sarebbe stupido pensarci: la reazione di Cesc Fabregas dopo l'interesse del Chelsea; Perché Fabregas continua ad essere antipatico (anche se ha cambiato modo di comunicare); L'orgoglio di Fabregas dopo Inter-Como: Ci stiamo avvicinando, loro vincono lo scudetto facilmente anche se Chivu non lo dirà. Cesc Fàbregas accusato di non aver pagato l'affitto a Bissone, l’allenatore del Como vince la causa: annullato lo sfratto ma lui cambia casaA rischio sfratto perché accusato di non aver pagato l’affitto dell’appartamento in Svizzera, in Canton Ticino, l’allenatore del Como Cesc Fàbregas vince la battaglia legale in Pretura a Lugano. Nella ... milano.corriere.it CESC FÀBREGAS SITUAZIONE SQUADRA In conferenza stampa, il tecnico del Como Cesc Fàbregas ha aggiornato sulle condizioni della rosa Indisponibili per Genova: Mërgim Vojvoda Sergi Roberto Assane Diao, regolarmente disponibile. - facebook.com facebook Cesc #Fabregas incorona Hakan #Calhanoglu: “Calha mi piace tanto, è come Pirlo, Modric, Kroos... Non ce ne sono tanti così in giro. Sono innamorato calcisticamente di lui. E' veramente incredibile vederlo a questo livello, fa girare la squadra". #Inter x.com