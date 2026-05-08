X Municipio torna l’illuminazione alla Madonnetta

Sono stati completati i lavori per l’attivazione dell’illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi e nell’area verde vicina, nel quartiere Madonnetta, nel Municipio Roma X. La riaccensione delle luci permette ora una migliore visibilità nelle strade e nelle zone verdi della zona. L’intervento si è concluso il 8 maggio 2026, secondo le comunicazioni ufficiali dell’amministrazione locale.

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Ostia, 8 maggio 2026 – Sono terminati i lavori per l’attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi e nell’area verde adiacente nel quartiere Madonnetta, nel Municipio Roma X. Dopo oltre un decennio di attesa, la strada e il parco tornano ad avere un’illuminazione adeguata, migliorando sicurezza, fruibilità e qualità dello spazio pubblico. L’opera, originariamente realizzata dal Consorzio “Madonnetta”, era rimasta ferma per anni a causa di criticità amministrative legate alla mancata immissione in possesso del bene da parte dell’Amministrazione. Grazie al lavoro svolto da Roma Capitale per risolvere questi nodi, Acea Areti I.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Roma: al via cantiere per l’illuminazione pubblica nel quartiere MadonnettaSono iniziati oggi i lavori per l’attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi e nell’area verde adiacente al Parco... Plauso della consigliera Angela Cerri (III Municipio) per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione in via Luigi PirandelloDopo tanti anni, a seguito delle denunce e segnalazioni in diverse testate giornalistiche, istanze di intervento urgente e seduta itinerante del... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Municipio X, incontro sui problemi legati alla salute mentale; Ostia, torna la Commissione Litorale: il Municipio X cerca di riprendersi la scena sul mare; Addio buche, il municipio X lancia il piano per l’estate: lavori anche di notte; Violenza sulle donne, il Municipio X si schiera: Sul consenso non si arretra. Il Municipio punta sulla collaborazione attiva dei residenti per proteggere quartieri e salute pubblica. - facebook.com facebook Addio buche, il municipio X lancia il piano per l’estate: lavori anche di notte ift.tt/a5YbuHR x.com