X Municipio torna l’illuminazione alla Madonnetta

Da cdn.ilfaroonline.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati i lavori per l’attivazione dell’illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi e nell’area verde vicina, nel quartiere Madonnetta, nel Municipio Roma X. La riaccensione delle luci permette ora una migliore visibilità nelle strade e nelle zone verdi della zona. L’intervento si è concluso il 8 maggio 2026, secondo le comunicazioni ufficiali dell’amministrazione locale.

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Ostia, 8 maggio 2026 – Sono terminati i lavori per l’attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi e nell’area verde adiacente nel quartiere Madonnetta, nel Municipio Roma X. Dopo oltre un decennio di attesa, la strada e il parco tornano ad avere un’illuminazione adeguata, migliorando sicurezza, fruibilità e qualità dello spazio pubblico. L’opera, originariamente realizzata dal Consorzio “Madonnetta”, era rimasta ferma per anni a causa di criticità amministrative legate alla mancata immissione in possesso del bene da parte dell’Amministrazione. Grazie al lavoro svolto da Roma Capitale per risolvere questi nodi, Acea Areti I.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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