Roma | al via cantiere per l’illuminazione pubblica nel quartiere Madonnetta

Sono iniziati oggi i lavori per l’installazione dell’impianto di illuminazione pubblica nel quartiere Madonnetta, a Roma. Gli interventi riguardano via Giovanni Minozzi e l’area verde vicino al Parco Pubblico, nel Municipio Roma X. Le operazioni prevedono l’attivazione di nuove luci che miglioreranno l’illuminazione delle zone interessate. Le attività sono state avviate questa mattina e proseguiranno nelle prossime settimane.

Sono iniziati oggi i lavori per l’attivazione dell’impianto di illuminazione pubblica in via Giovanni Minozzi e nell’area verde adiacente al Parco Pubblico, nel quartiere Madonnetta, nel Municipio Roma X. L’avvio del cantiere, affidato ad Acea Areti Illuminazione pubblica, pone fine a un’attesa durata oltre dieci anni, risolvendo un complesso stallo amministrativo legato alla mancata presa in possesso dell’impianto. Lo riferisce in una nota il Comune di Roma. Quest’ultimo era stato realizzato dal Consorzio Madonnetta nell’ambito della Convenzione urbanistica stipulata con Roma Capitale nel 2007, all’interno del Comparto “D” del piano particolareggiato di zona “O” numero 44. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: al via cantiere per l’illuminazione pubblica nel quartiere Madonnetta Articoli correlati “Nel quartiere Gionchetto l’illuminazione pubblica la pagano i cittadini”La denuncia arriva dal M5S che ha raccolto le segnalazioni dei residenti: “Cittadini costretti a pagare un servizi che spetta invece al Comune” “Nel... Giardina Gallotti, alla vigilia del Carnevale torna l’illuminazione pubblica nel quartiereRipristino del servizio elettrico con presidio tecnico per la manifestazione, insieme a interventi su reti idriche, fognarie, viabilità e arredo... Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Via Guido Reni cambia volto: c’è la data ufficiale per l'inizio del maxi-cantiere da 45mila metri quadri; A Roma è in corso il cantiere per una epocale riprogettazione di Via dei Fori Imperiali: le foto; Il cantiere al rallenty: Ma ormai ci siamo, lavori finiti a novembre; Borgo Roma, al via i lavori di asfaltatura: cambia la viabilità fino al 31 marzo. Pedonalizzazione piazzale Verano, lavori al via in estate. Ecco tutte le tappe per realizzare un progetto atteso da sette anniIl progetto era stato approvato ad agosto 2022, ma vari intoppi dovuti alla particolarità dell'area e alla quantità di enti coinvolti hanno fatto slittare tutto. L'obiettivo del municipio è inaugurare ... romatoday.it L’indagine, coordinata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma e avviata nel 2025, ha fatto emergere un presunto sistema illecito di prestazioni sanitarie a pagamento svolte all’interno di strutture pubbliche, al di fuori dei canali ufficiali. Sec facebook CdS - Thuram ritrova la Roma: i precedenti sorridono all'attaccante dell' #Inter x.com