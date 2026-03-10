Plauso della consigliera Angela Cerri III Municipio per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione in via Luigi Pirandello

La consigliera Angela Cerri del III Municipio ha espresso soddisfazione per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione in via Luigi Pirandello. Dopo anni di segnalazioni, denunce e un’assemblea itinerante del Consiglio locale, si è arrivati a intervenire sullo stato dei lampioni, che erano stati oscurati da alberi molto alti. L’intervento ha portato a un miglioramento dell’illuminazione pubblica nella zona.

Dopo tanti anni, a seguito delle denunce e segnalazioni in diverse testate giornalistiche, istanze di intervento urgente e seduta itinerante del Consiglio del III Municipio sullo status di via Luigi Pirandello riguardo la presenza di alberi molto alti che coprivano i lampioni luce, si è giunti alla soluzione del problema. A nome dei residenti e commercianti del quartiere Borgo-Sanzio, la consigliera Angela Cerri ringrazia l'organo preposto alla manutenzione degli impianti di illuminazione stradale per la riqualificazionesistemazione dei pali luce nella via in questione e di conseguenza la messa in sicurezza della strada. Inoltre, si ringrazia il consigliere comunale G.