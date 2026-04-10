Premio Giovani Imprenditori Confcommercio | ecco le eccellenze pisane

Si è svolta la cerimonia di premiazione del 19° Premio Giovani Imprenditori Confcommercio, dedicato al tema ‘Il futuro è un’impresa’. La manifestazione, organizzata da Confcommercio Pisa con il supporto della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e patrocinata dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pisa, ha riconosciuto le eccellenze imprenditoriali under 40 della provincia. La serata ha celebrato le iniziative innovative e i progetti di successo delle giovani imprese della zona.

Successo per il 19° Premio Giovani Imprenditori dedicato al tema ‘Il futuro è un’impresa', la kermesse dedicata alle imprese Under 40 organizzata da Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Premio Riccardo Bramante: eccellenze e giovani talenti a Palazzo San Macuto Ecco il premio "Donna Impresa". Un poker di grandi eccellenzePISA Quattro donne, quattro imprenditrici, quattro storie di successo direttamente dal territorio pisano. Temi più discussi: Torna il Premio Giovani. Quando il futuro è un’impresa. L’innovazione in ogni settore; TORNA IL PREMIO INNOVAZIONE D’IMPRESA DI CONFCOMMERCIO LECCO: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE; Torna il Premio Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia: al via la seconda edizione promossa dai Giovani di Confcommercio; Bollicine della Next Generation: i giovani imprenditori trevigiani protagonisti a Santa Caterina. Torna il Premio Giovani. Quando il futuro è un’impresa. L’innovazione in ogni settoreLa XIX edizione della kermesse per le aziende under 40 organizzata da Confcommercio Pisa ll vero significato di questo appuntamento è cercare di trasformare le difficoltà in opportunità. msn.com Torna il Premio Innovazione d’Impresa Lecco e Provincia: al via la seconda edizione promossa dai Giovani di ConfcommercioPremio Innovazione d’Impresa Lecco 2026: candidature entro il 31 luglio per under 42 con premi da 1.000 euro per ciascuna categoria. lecconotizie.com Non ci nascondiamo, la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali è stata dura da digerire Per fortuna arriva il Premio Giovani Imprenditori!! Con tutte le novità della XIX edizione nello speciale di Confcommercio Pisa “Fare Impresa con Successo” - facebook.com facebook