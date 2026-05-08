WWE | Smentite su un eventuale addio di Roman Reigns dopo Backlash

Dopo due anni senza un titolo, Roman Reigns è tornato a essere campione mondiale vincendo il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42, battendo CM Punk nel match principale. Recentemente sono circolate voci su un possibile addio di Reigns alla WWE, ma fonti ufficiali hanno smentito tali speculazioni, confermando la sua presenza nel roster e la volontà di continuare a competere.

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Dopo due anni senza detenere un titolo, Roman Reigns è tornato al vertice, conquistando il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42 sconfiggendo CM Punk nel main event. L’OTC ha anche trovato il suo primo sfidante per il titolo mondiale in Jacob Fatu. A Backlash 2026, sabato, Roman affronterà il Samoan Warewolf con in palio il titolo mondiale. Prima della sua difesa del titolo mondiale a Backlash, si erano diffuse voci e speculazioni su una possibile uscita di Roman Reigns dalla WWE dopo il PLE, dato che non risultava in programma alcuna apparizione televisiva a giugno. Tuttavia queste voci non hanno trovato fondamento e sono state...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Smentite su un eventuale addio di Roman Reigns dopo Backlash Notizie correlate WWE: Jacob Fatu risponde ai fan che credono nella vittoria di Roman Reigns a BacklashJacob Fatu è pronto al match più importante della sua carriera, ma non sembra particolarmente interessato alle opinioni di chi considera già favorito... WWE: Jacob Fatu attacca Roman Reigns a Raw e si prende il match per BacklashFinale infuocato nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Jacob Fatu ha mandato un messaggio chiarissimo a Roman Reigns, chiudendo lo show con un attacco... Panoramica sull’argomento Si parla di: WWE: Ufficiale, Roman Reigns sbarca in Italia. WWE: Smentite su un eventuale addio di Roman Reigns dopo BacklashDopo due anni senza detenere un titolo, Roman Reigns è tornato al vertice, conquistando il World Heavyweight Championship a WrestleMania 42 sconfiggendo CM Punk nel main event. L'OTC ha anche trovato ... zonawrestling.net Il momento di WWE Backlash: Roman Reigns difende il titolo e sale l'attesa per TorinoSabato 9 maggio scatta WWE Backlash in diretta su Netflix. Roman Reigns sfida Jacob Fatu, mentre il wrestling mondiale si prepara allo storico debutto in Italia. corrieredellosport.it