Clash in Italy | il 31 maggio a Torino si sfidano i campioni WWE

Un nuovo appuntamento di rilievo nel circuito WWE arriva in Italia, con l'annuncio ufficiale del primo Premium Live Event ospitato nel paese. L'evento promette spettacolo, grande atmosfera e una cornice di livello internazionale, confermata dai canali ufficiali della WWE e dai protagonisti coinvolti. La sede dell'evento è l'Inalpi Arena di Torino, con una cornice prevista per domenica 31 maggio. Le prevendite partiranno l'11 marzo, seguite dalla vendita generale a partire dal 13 marzo. Clash In Italy rappresenta l'inizio di una rassegna internazionale ospitata in Italia, caratterizzata dall'inclusione nella categoria dei Premium Live Event della WWE. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

