Clash in Italy | il 31 maggio a Torino si sfidano i campioni WWE
Il 31 maggio a Torino, un evento di grande richiamo attirerà i fan della WWE, dopo che la federazione ha deciso di portare in Italia il suo primo Premium Live Event. La scelta di Torino come sede dimostra l’interesse crescente verso lo sport da combattimento nel nostro Paese, con molte persone pronte a seguire da vicino le emozioni delle sfide tra i campioni.
Un nuovo appuntamento di rilievo nel circuito WWE arriva in Italia, con l'annuncio ufficiale del primo Premium Live Event ospitato nel paese. L'evento promette spettacolo, grande atmosfera e una cornice di livello internazionale, confermata dai canali ufficiali della WWE e dai protagonisti coinvolti. La sede dell'evento è l'Inalpi Arena di Torino, con una cornice prevista per domenica 31 maggio. Le prevendite partiranno l'11 marzo, seguite dalla vendita generale a partire dal 13 marzo. Clash In Italy rappresenta l'inizio di una rassegna internazionale ospitata in Italia, caratterizzata dall'inclusione nella categoria dei Premium Live Event della WWE. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
