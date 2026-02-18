La WWE ha annunciato il suo primo evento in Italia, a causa dell’interesse crescente tra i fan locali. Il 31 maggio, a Torino, si svolgerà Clash in Italy, un evento di wrestling dal vivo che porterà le star più note direttamente sul ring italiano. L’iniziativa nasce dall’aumento di pubblico e dalle richieste di spettacoli più vicini ai tifosi italiani. La serata sarà trasmessa in streaming su Netflix, permettendo a milioni di spettatori di seguire lo show da casa. La data segna un passo importante per il wrestling nel nostro paese.

L'annuncio di Triple H ha entusiasmato i fan del wrestling: in arrivo a Torino il primo primo Premium Live Event organizzato sul territorio italiano dalla WWE. C'è una prima volta per tutta, ma quella annunciata dal mitico Triple H è davvero storica. La WWE sbarca in Italia col primo evento live. In un video pubblicato sui social media, il Chief Content Officer della WWE, Paul "Triple H" Levesque, ha annunciato l'arrivo a Torino di Clash in Italy, evento che si terrà il 31 maggio 2026 all'Inalpi Arena di Torino. Lo spettacolo farà parte del tour europeo della WWE, in programma tra maggio e giugno, e per l'Italia è una prima volta davvero storica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - WWE sbarca in Italia: Clash in Italy, a Torino il 31 maggio, come vederlo su Netflix

WWE sbarca in Italia: “Clash in Italy” a Torino il 31 maggio 2026, prima volta nella storiaLa WWE ha annunciato che il 31 maggio 2026 si terrà a Torino il primo evento di livello mondiale, “Clash in Italy”.

Clash in Italy: il 31 maggio a Torino si sfidano i campioni WWEIl 31 maggio a Torino, un evento di grande richiamo attirerà i fan della WWE, dopo che la federazione ha deciso di portare in Italia il suo primo Premium Live Event.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.