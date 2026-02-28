Buongiorno a tutti gli appassionati di wrestling e benvenuti alla preview di WWE Elimination Chamber 2026, l’ultimo grande evento prima della fase finale dell’anno. La serata vedrà in scena diverse competizioni tra wrestler di alto livello, con match che coinvolgono campioni e sfidanti provenienti da vari roster. La serata si svolgerà in una location ancora da definire e sarà trasmessa in diretta.

Buon sabato a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti alla Preview di quello che è l’ultimo grande evento prima della “Vetrina degli Immortali”. Siamo allo United Center di Chicago, Illinois, e siamo pronti per la Elimination Chamber 2026, il sedicesimo appuntamento con la gabbia d’acciaio più brutale del wrestling professionistico. Quattro match in programma, due delle quali dentro la struttura infernale, e una cassa misteriosa che sta facendo impazzire i social. Insomma, poca roba. Chicago è sempre stata una città che sa regalare emozioni forti al wrestling — da qui sono passati i momenti più iconici degli ultimi vent’anni — e stasera non dovrebbe fare eccezione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE Elimination Chamber 2026 – Preview

Leggi anche: Pronostici WWE: Elimination Chamber 2026

Risultati e sorprese di WWE Elimination Chamber 2026Elimination Chamber si presenta come il prossimo grande evento della WWE, un Premium Live Event che si svolgerà nella notte di 28-29 febbraio allo...

WWE Elimination Chamber 2026 Preview

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elimination Chamber.

Temi più discussi: Come guardare WWE Elimination Chamber Chicago: data, orari, dettagli su TV e streaming, programma degli incontri e altro ancora; WWE Elimination Chamber 2026: card e come vederlo in streaming; Elimination Chamber 2026: Chicago – I nostri pronostici; WWE Elimination Chamber 2026 Ora di inizio nel Regno Unito per la notte più brutale del wrestling.

WWE Elimination Chamber 2026: Scheda degli Incontri, Data, Orario, Storia, AggiornamentiLe scommesse sul match della Elimination Chamber 2026 si intensificano, mentre ciascun sottotitolo mette in luce i cambiamenti di momentum. worldwrestling.it

WWE PREDICTIONS: Elimination Chamber 2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i pronostici a cura del direttore Macrì Marco di Elimination Chamber, prossimo PLE della WWE ... spaziowrestling.it

STANOTTE, i partecipanti al Men’s Elimination Chamber Match si incontreranno a WWE SmackDown! Scopri la preview tinyurl.com/3bfn4p66 Non perderti il nuovo episodio dello show live con commento in italiano, a partire dalle 2:00 su discovery+! #Disco - facebook.com facebook

. @RaquelWWE è DENTRO! Il Women’s Elimination Chamber Match è PRONTO! x.com