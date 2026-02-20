Cyberpunk Edgerunners | Madness ritorno a Night City

Cyberpunk Edgerunners: Madness porta nuovamente i fan a Night City. La serie, basata sul mondo di Cyberpunk 2077, è uscita grazie al successo del videogioco e ha riacceso l’interesse per questa metropoli futuristica. L’animazione ha mostrato dettagli nuovi e scene intense che hanno catturato l’attenzione di molti appassionati. Night City, con i suoi quartieri caotici e i personaggi complessi, torna a essere al centro dell’attenzione. La serie fa vivere il lato più crudo e vibrante di questa città futuristica.

Night City non è mai stata così viva. Dall’uscita di Cyberpunk 2077, l’immenso agglomerato urbano in cui street samurai e tirapiedi delle zaibatsu vivono fianco a fianco si è imposto come una delle ambientazioni più amate non solo dai giocatori, ma anche da tutti coloro che vedono in questa Mecca cyberpunk un luogo amato. E Night City non è rimasta solamente un insieme di pixel, ma si è prestata a fare da scenario prima a una serie di fumetti e poi ha conquistato spettatori con la serie animata Cyberpunk: Edgerunners. E siccome le storie custodire nelle tentacolari viscere metalliche di Night City non finiscono mai, ora possiamo esplorarla ulteriormente con Cyberpunk Edgerunners: Madness. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Cyberpunk Edgerunners: Madness, ritorno a Night City Leggi anche: Cyberpunk 2077 non funzionava bene in terza persona, secondo il creative director di Cyberpunk 2 Leggi anche: La mostra 'Qui e altrove': l'artista cesenate in trasferta all'Art City Bologna White Night Cyberpunk Edgerunners Madness : la nouvelle histoire dans l'univers de Night City Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cyberpunk: Edgerunners Madness: prime impressioni sul manga spinoff della serie. Cyberpunk Edgerunners MADNESS: di cosa parlerà il manga prequel?L’universo di Cyberpunk 2077 continua a espandersi, regalando ai fan nuovi modi per immergersi nel suo mondo distopico e affascinante. Dopo il successo dell’anime Cyberpunk: Edgerunners, CD PROJEKT ... mangaforever.net Cyberpunk: Edgerunners, confermata la storia prequel incentrata su RebeccaLa nuova serie si intitola Cyberpunk: Edgerunners - Madness e avrà al timone Bartosz Sztybor, sceneggiatore dell'anime originale e direttore creativo di CD Projekt Red. Seppur in formato manga, ... movieplayer.it La seconda stagione di Cyberpunk: Edgerunners sarà una storia autonoma con nuovi protagonisti e senza il ritorno del personaggio principale. - facebook.com facebook