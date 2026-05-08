LIVE Basiletti-Svitolina 0-1 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra cede subito il servizio

Inizia il match tra la tennista italiana e l’avversaria ucraina nel torneo di Roma. La giocatrice italiana ha subito perso il servizio nel primo game, con la sua avversaria che ha conquistato il primo punto. Il punteggio si mantiene in parità a 30-30, ma successivamente l’azzurra non riesce a passare il rovescio e il punteggio si sposta a 15-30 dopo un dritto lungo dell’avversaria.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non passa il rovescio dell’azzurra. 15-30 Lungo il dritto di Svitolina. 15-15 Doppio fallo di Svitolina. 15-0 Lunga la risposta di rovescio di Basiletti. 0-1 Svitolina piazza subito il break con un bel dritto lungolinea. 40-A Non passa il tentativo con il dritto lungolinea dell’azzurra. 40-40 In rete il rovescio dell’azzurra. 40-30 Dritto lungolinea vincente di Basiletti. 30-30 In rete il rovescio di Svitolina. 15-30 Dritto vincente dell’ucraina. 15-15 Vola via il dritto di Svitolina. 0-15 Lungo il dritto di Basiletti. 19.09 Si parte con l’azzurra al servizio! 19.08 Basiletti, invece, ha come miglior risultato una semifinale nell’ITF WTA 35 di Monastir.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra cede subito il servizio Notizie correlate Leggi anche: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bublik domina il primo set, a seguire in campo l’azzurra Leggi anche: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Jodar avanza, l’azzurra chiuderà il programma sulla Supertennis Arena Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Favola Basiletti, dalle pre-quali al secondo turno!; Diretta Svitolina - Basiletti (Internazionali BNL d'Italia); Impresa Basiletti al Foro Italico: eliminata Tomljanovi?. Ora la sfida a Svitolina. LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bublik facile in due set, ora tocca all’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.04 In campo per il riscaldamento le due giocatrici. 19.00 Svitolina in questa stagione ha raggiunto le ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it NOEMI RIVIVE LA VITTORIA CON TOMLJANOVIC Basiletti sta impressionando tutti agli @internazionalibnlditalia, dalla wild card per le pre qualificazioni al 2º turno con Svitolina La classe 2006, in passato ha fatto parte del nostro progetto Young Talent - facebook.com facebook WTA Rome – Internazionali BNL d'Italia 2026 1/32 de finale 17h00 Karolina Pliskova Jaqueline Cristian Elina Svitolina Nuria Brancaccio Basiletti 19h00 Emma Navarro Elisabetta Cocciaretto #WTA #IBI26 #Tennis x.com