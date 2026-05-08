LIVE Basiletti-Svitolina 1-6 3-6 WTA Roma 2026 in DIRETTA | sconfitta onorevole per la giovane azzurra

Nella partita valida per il torneo WTA di Roma, la giovane tennista italiana ha perso in due set contro l’avversaria ucraina. La partita è durata circa un’ora e un quarto, con Svitolina che ha concluso il match con una palla corta di rovescio. La giocatrice ucraina ha conquistato il secondo turno, vincendo con il punteggio di 6-1, 6-3. La sfida si è svolta in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e sui punti decisivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Svitolina chiude con la palla corta di rovescio. L’ucraina avanza al terzo turno con il punteggio di 6-1, 6-3 in 1 ora e 15 minuti di gioco. A-40 Lungo lo slice di rovescio dell’azzurra. 40-40 Ace di Svitolina. 40-A In rete il rovescio di Svitolina. 40-40 Servizio vincente dell’ucraina. 40-A Accelera bene con il rovescio l’azzurra. 40-40 In rete il dritto di Svitolina. 40-30 Lungo il dritto lungolinea di Svitolina. 40-15 Lungo il rovescio di Basiletti: due match point per l’ucraina. 30-15 Vola via lo schiaffo al volo di rovescio dell’ucraina. 30-0 Appena lunga la risposta di rovescio dell’azzurra. 15-0 Dritto vincente di Svitolina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sconfitta onorevole per la giovane azzurra Notizie correlate LIVE Basiletti-Svitolina 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra cede subito il servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Non passa il rovescio dell’azzurra. LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 3-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: secondo set equilibrato tra l’azzurra e l’ucrainaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Appena lunga la risposta di rovescio dell’azzurra. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Basiletti-Svitolina, WTA Roma 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro la temibile ucraina; Favola Basiletti: dalle pre-qualificazioni al 2° turno a Roma!; Roma - Women Risultati di oggi - Tennis; Favola Basiletti, dalle pre-quali al secondo turno!. LIVE Basiletti-Svitolina 1-6, 1-2, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra non sfrutta tre palle breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rovescio vincente in risposta di Svitolina. 15-0 Spara fuori un dritto facile facile Svitolina. 1-2 In ... oasport.it Basiletti-Svitolina oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingOggi, venerdì 8 maggio, Noemi Basiletti sarà nuovamente protagonista al Foro Italico di Roma. L'azzurra affronterà nel secondo turno degli Internazionali ... oasport.it Noemi Basiletti viene sconfitta da Elina Svitolina con lo score di 1-6 3-6 nel secondo turno a Roma: settimana comunque fantastica per l'azzurra classe 2006, che ha battuto consecutivamente 3 top 100 tra qualificazioni e primo turno! x.com NOEMI RIVIVE LA VITTORIA CON TOMLJANOVIC Basiletti sta impressionando tutti agli @internazionalibnlditalia, dalla wild card per le pre qualificazioni al 2º turno con Svitolina La classe 2006, in passato ha fatto parte del nostro progetto Young Talent - facebook.com facebook