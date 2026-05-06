WTA Roma 2026 Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro

Nella prima giornata del WTA 1000 di Roma, Elisabetta Cocciaretto ha battuto Sinja Kraus in due set, conquistando così il passaggio al prossimo turno. La giocatrice italiana ha ottenuto la vittoria sulla terra battuta capitolina e ora si prepara a sfidare Emma Navarro nel torneo. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla tennista italiana, che ha mostrato sicurezza e determinazione sul campo.

Debutto vincente per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Roma: sulla terra battuta capitolina l’azzurra, numero 41 del mondo e 2 d’Italia, regola la qualificata austriaca Sinja Kraus, numero 103 del ranking, con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco ed al secondo turno affronterà la statunitense Emma Navarro, testa di serie numero 28. Nel primo set l’azzurra finisce sotto 0-40 in apertura ed alla terza occasione cede la battuta in avvio. Cocciaretto però reagisce subito e sale in cattedra: con un parziale di 16 punti a 6 infila quattro game consecutivi e vola sul 4-1 non pesante, togliendo il servizio all’avversaria a quindici nel secondo gioco ed a trenta nel quarto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma Navarro Notizie correlate Pronostico e quote Elisabetta Cocciaretto – Sinja Kraus, WTA Roma 06-05-2026Elisabetta Cocciaretto e Sinja Krau apriranno la sessione serale sul campo centrale del Foro Italico non prima delle ore 19:00 e subito dopo di loro... LIVE Cocciaretto-Kraus 0-1, WTA Roma 2026 in DIRETTA: iniziato il match!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 E allora, pareggia subito i conti l’azzurra. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; IBI 26 l'entry list di singolare femminile: a Roma tutte le Top 20; Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; WTA Roma 2026: Cocciaretto-Kraus oggi in TV e streaming. WTA Roma 2026, Elisabetta Cocciaretto regola Sinja Kraus e si regala il match con Emma NavarroDebutto vincente per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 1000 di Roma: sulla terra battuta capitolina l'azzurra, numero 41 del mondo e 2 d'Italia, regola la ... oasport.it LIVE Cocciaretto-Kraus 6-2, 6-4, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra esordisce in modo convincenteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'esordio vincente di Elisabetta Cocciaretto, che ritroveremo nella giornata di ... oasport.it COCCIARETTO Ok! Al 6° match point, Elisabetta batte Kraus 62 64 salvando 4 palle break negli ultimi due turni di battuta. 4^ vittoria agli Internazionali BNL d'Italia per Elisabetta. Al prossimo turno, Emma Navarro, al rientro dopo due mesi di assenza. Battuta n x.com Elisabetta Cocciaretto fa il suo esordio a Roma sul Centrale del Foro Italico Segui il match con Kraus ora in diretta in chiaro su SuperTennis - facebook.com facebook