LIVE Cocciaretto-Kraus WTA Roma 2026 in DIRETTA | esordio con la qualificata austriaca

Oggi si svolge il primo turno del WTA 1000 di Roma 2026, con la partita tra Elisabetta Cocciaretto e Sinja Kraus. La sfida è in corso e sarà possibile seguirla in diretta aggiornando la pagina. La giocatrice italiana e quella austriaca si incontrano per la prima volta in questa competizione. L’evento si tiene nel torneo più importante della stagione sulla terra battuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Elisabetta COCCIARETTO opposta all’austriaca Sinja Kraus. Gli Internazionali d’Italia sono il torneo più atteso e desiderato per tutti i tennisti del Bel Paese e non solo, motivo per cui c’è sempre un po’ di tensione in più quando si esordisce di fronte al pubblico di casa. Cocciaretto dovrà essere brava a gestirla visto che l’incontro è programmato in serata e sul Campo Centrale del Foro Italico. L’anconetana gioca gli Internazionali da numero 41 del mondo, posizione che è tornata ad occupare anche grazie al titolo di Hobart partendo dalle qualificazioni, che le ha restituito tutta la fiducia che man mano aveva lasciato per strada.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriaca Notizie correlate LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’esordio in quel di Indian... Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSi tinge d’azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un mercoledì da leoni al Foro Italico: nove azzurri in programma; Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari partite 6 maggio, ordine di gioco, streaming; Basiletti-Tomljanovic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Urgesi-Golubic oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: esordio con la qualificata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma 2026 ... oasport.it Cocciaretto-Kraus oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingSi tinge d'azzurro la sessione serale del Campo Centrale nella seconda giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro valevole per il primo turno ... oasport.it Internazionali d'Italia, gli italiani di domani: 11:00 Stefanini - Ostapenko N.P. 12:30 Urgesi - Golubic N.P. 12:30 Pigato - Grant N.P. 14:00 Brancaccio - Townsend N.P. 14:30 Arnaldi - Munar N.P. 17:00 Basiletti - Tomljanovic N.P. 19:00 Cocciaretto - Kraus 20:30 x.com