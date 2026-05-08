World Tour di Judo Francesca Milani è super nei -48 kg | arriva il bronzo

Durante il Grand Slam di Judo ad Astana, parte del circuito mondiale, Francesca Milani si è distinta nella categoria dei -48 kg, conquistando il suo primo podio in questa stagione. La competizione si è svolta il 8 maggio 2026, attirando numerosi atleti da tutto il mondo. La judoka italiana ha ottenuto una medaglia di bronzo, confermando il suo buon stato di forma e il suo impegno nelle gare internazionali.

Astana, 8 maggio 2026 – E’ uno splendido terzo posto quello che Francesca Milani conquista nel Grand Slam di Judo ad Astana, dell’impegnativo World Tour. L’Azzurra ottiene la medaglia di bronzo nella categoria dei -48 kg e fa il settimo podio in carriera, in una gara così importante, a seguito del primo posto avuto nel 2022 a Baku. E’ stato un bel percorso in gara, quello dell’atleta romana, fino alla semifinale. In questo match è stata battuta dall’olandese Amber Gersjes (poi vincitrice di competizione). ai ripescaggi ha superato la mongola Anudari Jamsran. Nell’incontro per il terzo posto ha affrontato la taipeiana Chen-Hao Lin. Ha inflitto a quest’ultima uno yuko e ha poi beneficiato del terzo e decisivo cartellino giallo, con cui la sua avversaria ha alzato bandiera bianca.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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