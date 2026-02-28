World Tour di Judo Giuffrida cuore e grinta a Tashkent | è bronzo nei -52 kg

Durante il secondo evento del World Tour di judo a Tashkent, l'atleta italiana Odette Giuffrida ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria -52 kg. La competizione si è svolta questa settimana, con Giuffrida che ha mostrato determinazione e tecnica sul tatami, portando a casa un risultato importante per la squadra azzurra.

L'Azzurra realizza il podio numero 19 in carriera. Milani e Accogli chiudono quinti Tashkent – Nel secondo appuntamento stagionale in programma, l'Italia del Judo piazza il podio con Odette Giuffrida. L'Azzurra realizza un'ottima prova a Tashkent, in Uzbekistan e nel circuito del World Tour scrive ancora il suo nome. Arriva allora la terza posizione nei -52 kg, firmando il 19esimo podio della carriera. Dopo aver dominato la Pool C di gara è volata in semifinale. Qui ha perso con la giapponese Kokoro Fujishiro (poi vincitrice della competizione) e ha ottenuto la finalina per il bronzo. Ha affrontato, con carattere e voglia di rivincita, la brasiliana Gabriela Conceicao, battuta grazie a un veloce waza-ari.