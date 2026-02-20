Ecco il bando del Premio Andrea Parodi per la world music

Il 19° Premio Andrea Parodi ha aperto le iscrizioni, attirando artisti di tutto il mondo. La causa è la crescente popolarità della world music, che ha portato l’organizzazione a rendere il concorso più accessibile. Il bando è disponibile online e invita musicisti di ogni nazionalità a partecipare, offrendo una piattaforma per mostrare il proprio talento. Nel 2024, il premio continua a essere un punto di riferimento per chi desidera entrare nel panorama internazionale. Le iscrizioni rimangono aperte fino alla fine di maggio.

CAGLIARI – È on line il bando di concorso del 19° Premio Andrea Parodi, diventato ormai un importante punto di riferimento per la world music, non solo in Italia, ed aperto ad artisti di tutto il mondo. Il Premio è dedicato a Andrea Parodi, musicista sardo di grande rilievo nel panorama della world music, scomparso il 17 ottobre 2006 e omaggiato ogni anno dalla manifestazione attraverso canzoni del suo repertorio proposte dai finalisti e dagli ospiti. La nuova edizione coinciderà con il 20° anniversario della sua morte. Si terrà infatti dal 15 al 17 ottobre 2026 a Cagliari in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo.