Jazz world music e chanson al Teatro Forma con il mago della fisarmonica Vincent Peirani

Il 12 marzo alle 21, il Teatro Forma di Bari ospiterà Vincent Peirani, artista noto per la sua abilità alla fisarmonica, che si esibirà in un concerto dedicato a jazz, world music e chanson. Peirani, tra i quarantenni più rappresentativi del jazz francese e figura di rilievo della scena europea contemporanea, sarà protagonista della stagione «Soundscapes» diretta da Pietro Laera.

Tra i protagonisti della generazione dei quarantenni del jazz francese e tra le figure più creative della scena europea contemporanea, Vincent Peirani sarà ospite giovedì 12 marzo, alle ore 21, al Teatro Forma di Bari, appuntamento di punta della stagione «Soundscapes» diretta da Pietro Laera per l'associazione Aps Nel Gioco del Jazz presieduta da Donato Romito. Con il batterista Martin Wangermee e il tastierista Tony Paeleman presenterà un set a partire dal suo più recente progetto discografico «Jokers».

