Will Smith il tribunale gli dà ragione | archiviata la causa per molestie sessuali

Il tribunale ha deciso di archiviare la causa per molestie sessuali a carico di Will Smith. La decisione è stata comunicata oggi e pone fine a un procedimento avviato nei suoi confronti. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale delle autorità giudiziarie. L’attore, nel frattempo, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.

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Roma, 8 maggio 2026 – Capitolo giudiziario chiuso per Will Smith che può tirare un sospiro di sollievo. Il tribunale di Los Angeles ha infatti respinto la causa per molestie sessuali intentata contro l’attore dal violinista Brian King Joseph, che accusava la star hollywoodiana e la società Treyball Studios Management di aver creato un ambiente lavorativo ostile durante il tour ‘Based on a True Story: 2025’. Il verdetto della corte che assolve Will Smith. Il giudice Michael Shultz della Corte Superiore della California ha stabilito che le accuse presentate non dimostrano una condotta “sufficientemente grave o pervasiva” da configurare molestie sul lavoro.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Will Smith, il tribunale gli dà ragione: archiviata la causa per molestie sessuali Notizie correlate Leggi anche: Lizzo spiega perché si rifiuta di patteggiare nella causa per molestie sessuali: «La verità verrà a galla» Sassolini nel risotto ai funghi, 40enne si rompe i denti e fa causa. Ma il tribunale dà ragione al punto venditaQuella che doveva essere una cena tranquilla si è trasformata un’esperienza da ricordare.