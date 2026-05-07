Lizzo ha dichiarato di essere disposta a affrontare un procedimento legale in tribunale, qualora la causa per molestie sessuali dovesse proseguire. La cantante ha affermato che preferisce lasciare che la verità venga alla luce, rifiutando di patteggiare con le accuse mosse contro di lei. La vicenda riguarda accuse di comportamenti inappropriati, ma al momento non sono state ancora prese decisioni definitive sul procedimento giudiziario.

Lizzo è pronta ad andare in tribunale, se mai dovesse arrivare il momento. Nel bel mezzo della sua battaglia legale con le sue ex ballerine di supporto -che nel 2023 hanno intentato una causa per molestie sessuali e condizioni di lavoro tossiche, accuse che lei nega con veemenza- la cantante ha spiegato in un’intervista con Gayle King perché si rifiuta di raggiungere un accordo. Durante un’apparizione al programma CBS Mornings, la popstar ha ammesso che patteggiare sarebbe probabilmente più semplice rispetto a continuare a lottare per una vittoria legale, ma di non avere la minima intenzione di intraprendere questa strada. «La maggior parte delle persone accetterebbe un accordo», ha spiegato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lizzo spiega perché si rifiuta di patteggiare nella causa per molestie sessuali: «La verità verrà a galla»

Notizie correlate

“Portobello”, intervista a Valeria Marini: “La storia di Enzo Tortora meritava di essere raccontata. Alfonso Signorini? Sono stata una delle poche a difenderlo, la verità verrà a galla”Valeria Marini torna a recitare in un progetto di respiro internazionale, la serie “Portobello” di HBO Max diretta da Marco Bellocchio.