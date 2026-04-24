Weekend di grande sport su Sportface TV | boxe e scherma in diretta

Nel fine settimana, Sportface TV trasmette in diretta eventi sportivi di rilievo. Si parte con il Trofeo delle Aquile U15 di boxe a Lignano Sabbiadoro, seguito dai Campionati Nazionali Gold e Silver di scherma a Riccione. Chiudono i Campionati Europei Under 23 di scherma, in scena a Cagliari. La piattaforma OTT offre così tre giorni ricchi di competizioni in diverse discipline e location italiane.

Tre giorni di grande sport sulla piattaforma OTT: il Trofeo delle Aquile U15 di boxe a Lignano Sabbiadoro, il Campionato Nazionale Gold e Silver di scherma a Riccione e i Campionati Europei Under 23 di scherma a Cagliari. Tutto in diretta su Italia Boxe TV e Assalto – La TV della Scherma. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Sul ring del Bella Italia EFA Village di Lignano...🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Italia Boxe Tv su SportFace Tv: in diretta la cerimonia per i 110 anni di FPILunedì 2 marzo 2026 a Roma l’FPI festeggia un secolo e dieci anni di storia con premi, istituzioni e il lancio della campagna #ProvaciConMe contro la...

Leggi anche: Al via la stagione Live su Amazon Prime Video. Weekend di grande sport sul canale Sportface

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Bergamo e Il Lombardia, un weekend di grande ciclismo; MilanoTRI e Milano10K, con FollowYourPassion Milano protagonista di un grande weekend di sport; Il weekend del 25 aprile a Riccione tra i grandi nomi della cultura italiana, le mostre, il cinema d’autore, lo sport e il benessere; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 aprile.

Weekend di grande sport su Sportface TV: boxe e scherma in direttaTre giorni di grande sport sulla piattaforma OTT: il Trofeo delle Aquile U15 di boxe a Lignano Sabbiadoro, il Campionato Nazionale Gold e Silver di scherma a Riccione e i Campionati Europei Under 23 ... sportface.it

MilanoTRI e Milano10K, con FollowYourPassion Milano protagonista di un grande weekend di sportCon MilanoTRI ha preso il via la stagione italiana del triathlon, mentre la Milano10K registra numeri in forte crescita e regala emozioni al tramonto. In gara nella Milano10K anche la stella rossonera ... tuttosport.com

UN WEEKEND DI SPORT E MEMORIA A MUSSOMELI Il rombo dei motori torna a farsi sentire nel Vallone per una prima edizione che ha già il sapore del mito. Ben 65 piloti si sfideranno tra i birilli per il 1° Slalom Città di Mussomeli, valevole come prova d - facebook.com facebook

Ecco i risultati di questo weekend dei nostri giovani ragazzi! #noibianconeri #fclugano #lug x.com