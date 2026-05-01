Sportface TV nel weekend 1-2-3 maggio | scherma ginnastica arrampicata boxe e atletica sui canali dedicati

Nel fine settimana dal 1° al 3 maggio, Sportface TV offrirà un programma intenso con diverse discipline sportive come scherma, ginnastica, arrampicata, boxe e atletica. La piattaforma OTT trasmetterà eventi provenienti dal Campionato Nazionale Gold e Silver, tra le altre competizioni in programma. La programmazione si concentrerà sui canali dedicati, permettendo agli appassionati di seguire le gare in diretta. Sono previste anche repliche e approfondimenti sui risultati e gli atleti coinvolti.

Tre giorni intensi sulla piattaforma OTT Sportface TV, con i canali dedicati alle singole discipline che offrono un palinsesto live di grande qualità dal venerdì al domenica. Ecco tutta la programmazione nel dettaglio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il Campionato Nazionale Gold e Silver di Scherma, in corso a Riccione con Cadetti, Giovani e Assoluti, prosegue nel weekend con...🔗 Leggi su Sportface.it

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