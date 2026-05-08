WEC WRT gioca in casa Sarà la volta buona per BMW?

La squadra belga si appresta a disputare la gara di casa nel FIA World Endurance Championship, affrontando le categorie LMGT3 e Hypercar. Accanto a BMW Motorsport, che finora non ha ancora conquistato una vittoria nella classe principale del campionato, la competizione si fa più intensa. Tra i vari partecipanti, BMW cerca di ottenere un risultato positivo, mentre altre case come Cadillac, Alpine e Ferrari sono ancora alla ricerca di successi significativi in questa stagione.

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WRT si prepara per disputare l’evento di casa nel FIA World Endurance Championship. La compagine belga è pronta per battagliare in LMGT3 ed in Hypercar accanto a BMW Motorsport, marchio che a differenza di Cadillac, Alpine o Ferrari non è ancora riuscito ad imporsi nella classe regina del Mondiale. La M Hybrid V8, a segno a più riprese con RLL nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, cerca la prima storica affermazione nel Mondiale con i due collaudati equipaggi composti da Robin FrijnsRené RastSheldon van der Linde (n. 20) e Kevin MagnussenRaffaele MarcielloDries Vanthoor (n. 15). Tanti gli aggiornamenti portati da BMW M Motorsport nel corso dell’inverno.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, WRT gioca in casa. Sarà la volta buona per BMW? Notizie correlate Leggi anche: I Jalisse ci riprovano ancora una volta per Sanremo: “Speriamo di piacere a De Martino”, ma sarà la volta buona? Killian Nielsen e l’appello virale a Brigitte a La volta buona: “Mamma, spero sia la volta buona per riabbracciarti”Ci sono storie che sembrano sceneggiate per il grande schermo, ma che invece appartengono alla vita vera, con tutto il suo carico di dolore e...