I Jalisse annunciano un nuovo tentativo di partecipare a Sanremo, sperando di piacere a De Martino. Sono pronti a salire di nuovo sul palco dell’Ariston, dopo aver vinto nel 1997 con la canzone “Fiumi di parole”. La loro volontà di tornare è evidente, ma resta da vedere se questa sarà davvero l’occasione giusta per loro.

Non si arrendono, non mollano, non demordono. I Jalisse sono pronti a tentare ancora una volta l’impresa che ormai è diventata una saga nella storia del Festival di Sanremo: tornare sul palco dell’Ariston dopo la vittoria del 1997 con “Fiumi di parole”. L’annuncio è arrivato direttamente dalla bocca del duo durante la loro ospitata nel salotto de “La volta buona” di Caterina Balivo, dove hanno confermato quella che per molti italiani è ormai diventata una tradizione nel panorama musicale nazionale. Sarà il trentesimo tentativo consecutivo per Fabio Ricci e Alessandra Drusian, i due artisti che dopo aver conquistato il podio più alto della kermesse canora sono rimasti ai margini per quasi tre decenni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - I Jalisse ci riprovano ancora una volta per Sanremo: “Speriamo di piacere a De Martino”, ma sarà la volta buona?

Leggi anche: Jalisse, nuovo tentativo a Sanremo: “Speriamo di piacere a De Martino”

Leggi anche: La Volta Buona, Magalli spiana ancora De Martino: "Un vestito orrendo"

Contenuti e approfondimenti su I Jalisse ci riprovano ancora una volta....

Argomenti discussi: I Jalisse ci riprovano ancora una volta per Sanremo: Speriamo di piacere a De Martino, ma sarà la volta buona?.

Jalisse, nuovo tentativo a Sanremo: Speriamo di piacere a De Martino(Adnkronos) - Noi ci proviamo anche il prossimo anno. Così i Jalisse, ospiti oggi a La volta buona, hanno annunciato l'intenzione di tentare ancora una volta l'accesso tra i Big del Festival di Sanr ... cn24tv.it

I Jalisse mandano un messaggio a Stefano De Martino: Ci proviamoSi portano avanti i Jalisse che probabilmente sono i primi, tra tutti i loro colleghi, a farsi avanti e a mandare un messaggio a Stefano De Martino, nella sua qualità di conduttore e direttore ... today.it