si formano i nuovi geometri dei mari ecco il diploma di costruttore navale

Dal prossimo anno, al Nautico di Fano, sarà possibile ottenere il diploma di costruttore navale, un titolo che forma i nuovi geometri dei mari. Questo percorso scolastico coinvolge studenti che si preparano a inserirsi nel settore della cantieristica, con un impatto diretto sulla regione, in particolare sulla zona di Ancona. La formazione mira a rispondere alle esigenze di un comparto industriale in crescita.

Un nuovo diploma di scuola superiore per costruttore navale, il geometra dei mari. Si svilupperà dal prossimo anno al Nautico di Fano, ma ne beneficerà tutta la cantieristica marchigiana, a cominciare da quella di Ancona. Ne parla l'ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, comandante della Capitaneria di porto di Ancona, che racconta dove e come è scaturita l'idea del nuovo corso: "Tutto è nato dall'incontro che abbiamo avuto con il ministro lo scorso ottobre, quando, supportato dall'ufficio scolastico regionale, è venuto a presentare in regione il modello 4+2, lo sperimentale che dal prossimo anno riguarderà tantissime scuole nazionali. In...

