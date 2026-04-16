Il calendario del ciclismo si sposta dalle Fiandre alle Ardenne con la Freccia del Brabante, giunta alla sua 66ª edizione. La corsa rappresenta il primo appuntamento della settimana che porta alla Liegi. Tra i favoriti figurano Gregoire e Schmid, che si contendono un ruolo di spicco nella gara. La competizione si svolge in un contesto tradizionale e consolidato, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Il calendario del ciclismo si sposta dalle Fiandre alle Ardenne. Primo classico appuntamento a fare da aperitivo alla settimana che porta alla Liegi è la Freccia del Brabante, giunta alla sua edizione numero 66. PERCORSO. Questa edizione del 2026 avrà un chilometraggio leggermente inferiore rispetto a quelle passate. Rimangono le certezze del luogo di partenza (Beersel) e di quello di arrivo (Overijse). Un’altra differenza con la corsa dell’anno scorso è quella che i corridori dovranno affrontare un muro in meno. Il gruppo dovrà subito faticare fin da subito, visto che nei primi tredici chilometri verranno affrontati Alsemberg (1.5km al 3.9%, picco all’8.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia del Brabante 2026: ci si sposta verso le Ardenne. Gregoire e Schmid i favoriti

Notizie correlate

Freccia del Brabante femminile 2026: il percorso ai raggi X. 19 la salite da affrontareVenerdì 17 aprile andrà in scena la Freccia del Brabante femminile 2026, celebre corsa di ciclismo facente parte delle “Classiche delle Ardenne” e...

Freccia del Brabante 2026: il percorso ai raggi X. Ventuno muri da affrontare, finale da brividi a S-Bocht OverijseDopo una Parigi-Roubaix semplicemente indimenticabile, continuano le classiche del Nord e venerdì c’è l’appuntamento con la Freccia del Brabante.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: È la Brabante dei giovani: Grégoire, Del Grosso e Agostinacchio si sfidano. La guida completa; Freccia del Brabante 2026, la startlist provvisoria; Freccia del Brabante 2026, la guida; FRECCIA DEL BRABANTE. DOMANI IL GUSTOSO ANTIPASTO DELLE ARDENNE.

Freccia del Brabante 2026: il percorso ai raggi X. Ventuno muri da affrontare, finale da brividi a S-Bocht OverijseDopo una Parigi-Roubaix semplicemente indimenticabile, continuano le classiche del Nord e venerdì c'è l'appuntamento con la Freccia del Brabante. La corsa ... oasport.it

Freccia del Brabante 2026: percorso da brividi con 21 muri e finale a OverijseLa sessantaseiesima edizione della Freccia del Brabante si annuncia come una delle più impegnative e spettacolari degli ultimi anni. La classica fiamminga, con partenza da Beersel e arrivo a Overijse, ... it.blastingnews.com

Tim Wellens returns to racing with UAE Team Emirates-XRG, starting at the Freccia del Brabante this Friday after his Kuurne crash. He will also race Amstel Gold Race and Tour Auvergne-Rhône-Alpes ahead of the Tour de France. Read more: x.com

Iniziamo a scoprire gli iscritti alla Freccia del Brabante 2026 #DBP26 - facebook.com facebook