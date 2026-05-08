WEC McLaren annuncia Laurens Vanthoor nella propria squadra Hypercar

McLaren ha annunciato che Laurens Vanthoor farà parte del team Hypercar a partire dal 2027. La nomina riguarda il ruolo di pilota all’interno del programma sportivo della casa automobilistica. La sua partecipazione si inserisce nel progetto che vedrà la squadra impegnata nelle competizioni di endurance a livello internazionale. La scelta di Vanthoor è stata comunicata ufficialmente dalla stessa McLaren.

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Laurens Vanthoor è stato nominato il nuovo pilota McLaren per il programma Hypercar che inizierà nel 202 7. Il belga sarà quindi nuovamente impegnato a tempo pieno nel FIA World Endurance Championship nella classe regina dopo una stagione d’assenza. L’ex campione del mondo insegue il sogno di vincere la classifica assoluta della 24h Le Mans. Il fratello di Dries Vanthoor, titolare di BMW M Motorsport da qualche anno, è stato legato nelle ultime annate a Porsche Motorsport e continuerà anche il prossimo anno a gareggiare alcune sfide in North America con il marchio di Stoccarda. Laurens sta correndo nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Porsche 963 ufficiale n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, McLaren annuncia Laurens Vanthoor nella propria squadra Hypercar Notizie correlate WEC, McLaren svela la propria Hypercar: presentata la MCL-HYMcLaren ha presentato ufficialmente la nuova MCL-HY, auto che dal 2027 correrà nel FIA World Endurance Championship e nella classe regina della 24... WEC, non solo Hypercar! Porsche per il tris in LMGT3, Ferrari ci riprovaCome sempre, oltre alle Hypercar, troveremo 18 LMGT3 nel FIA World Endurance Championship 2026, le stesse della passata stagione.