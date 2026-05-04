McLaren ha annunciato ufficialmente il debutto della sua nuova Hypercar, la MCL-HY, che prenderà parte alle competizioni del FIA World Endurance Championship a partire dal 2027. La vettura sarà inoltre iscritta nella categoria principale della 24 Ore di Le Mans. La presentazione è avvenuta recentemente, segnando un passo importante per il costruttore nel settore delle gare di durata.

McLaren ha presentato ufficialmente la nuova MCL-HY, auto che dal 2027 correrà nel FIA World Endurance Championship e nella classe regina della 24 Ore Le Mans. Il marchio britannico inizierà a breve il proprio avvicinamento all’anno prossimo, l’omologazione avverrà in inverno. La LMDh avrà telaio Dallara come scelto da Cadillac e da BMW precedentemente. La MCL-HY combina un telaio monoscocca in fibra di carbonio leggero con un bilanciamento eccezionale insieme al motore V8 biturbo abbinato ad un sistema ibrido sistema ibrido MGU capace di erogare fino a 520 kW (707 PS) sull’asse posteriore. Il pilota ufficiale Mikkel Jensen sarà affiancato dai piloti del McLaren Driver Development Programme Gregoire Saucy e Richard Verschoor, entrambi impegnati quest’anno nell’European Le Mans Series.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, McLaren svela la propria Hypercar: presentata la MCL-HY

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