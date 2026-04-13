WEC non solo Hypercar! Porsche per il tris in LMGT3 Ferrari ci riprova

Nel campionato mondiale di endurance 2026, oltre alle Hypercar, sono confermate 18 vetture LMGT3, le stesse della stagione precedente. Tra le squadre in pista ci sono la stessa casa che cerca il terzo successo nella categoria LMGT3 e un'altra che intende rifarsi dopo una stagione senza vittorie. La competizione si prospetta ricca di sfide tra diversi team e modelli.

Come sempre, oltre alle Hypercar, troveremo 18 LMGT3 nel FIA World Endurance Championship 2026, le stesse della passata stagione. Anche in questa categoria ci sono delle novità rispetto alla passata stagione, in termini di equipaggi e soprattutto di vetture. Citiamo infatti la presenza della F errari 296 GT3 EVO, della Porsche 992 GT3-R EVO e la Ford Mustang GT3 EVO. Ferrari è di fatto l’unica casa che con AF Corse non ha cambiato le line-up rispetto al 2025. Con la n. 21, seconda classificata nel Mondiale e nella 24h Le Mans, troveremo quindi François HeriauSimon MannAlessio Rovera, mentre con la n. 54 Francesco CastellacciThomas FlohrDavide Rigon.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WEC, non solo Hypercar! Porsche per il tris in LMGT3, Ferrari ci riprova WEC, presentate le Ferrari per Le Mans: spettacolo con frecce tricolori e HypercarIn vista dell’imminente avvio del FIA World Endurance Championship 2026, il programma Hypercar di Maranello continua tra eventi istituzionali e non. WEC, completata l’entry list 2026. Drudi torna con Aston Martin in LMGT3Heart of Racing completa gli annunci in vista dell’edizione 2026 del FIA World Endurance Championship, campionato che scatterà tra meno di un mese da...