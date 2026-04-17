Durante la seconda sessione di prove libere della 6h Imola, prima gara del FIA World Endurance Championship 2026, Alpine ha registrato il miglior tempo, piazzandosi in prima posizione. Questa è la prima volta che il team si distingue durante questa sessione, superando la concorrenza. La gara rappresenta il debutto stagionale del campionato mondiale di endurance.

Alpine si impone per la prima volta sul resto della concorrenza durante la seconda sessione di prove libere della 6h Imola, opening round del FIA World Endurance Championship 2026. Charles Miles i svetta negli ultimi novanta minuti della giornata la Toyota n. 7 e la Ferrari n. 50. Per la prima volta una Ferrari non si colloca nella prima posizione con nessuna delle proprie 499P, privata oppure ufficiali. La Rossa n. 51 si è attestata alle spalle della Peugeot n. 94 e della BMW n. 20. 7mo posto per la Ferrari n. 83 AF Corse leader in mattinata con Robert Kubica. La vettura di Amato Ferrari ha controllato l’Aston n. 007, l’Alpine n. 36 e la Toyota n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Alpine sale in vetta nella FP2 della 6h Imola

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