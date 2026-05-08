Vulcano erutta in Indonesia muoiono tre escursionisti sul monte Dukono

Stamattina, un vulcano sull'isola di Maluku Settentrionale in Indonesia ha eruttato, provocando la morte di tre escursionisti che si trovavano sul monte Dukono. L'eruzione ha causato un'immediata evacuazione nella zona e ha portato alla sospensione delle attività di escursionismo nella regione. I soccorritori stanno ancora operando per verificare eventuali altre persone coinvolte e per gestire le conseguenze dell'evento naturale.

(Adnkronos) – Tre persone che stavano facendo un'escursione sul monte Dukono, in Indonesia, sono morte in seguito all'eruzione del vulcano, avvenuta stamattina sull'isola di Maluku Settentrionale. Le tre vittime facevano parte di un gruppo di 20 persone, tra singaporiani e indonesiani, che si sono recate sulla montagna nonostante le restrizioni. Il resto del gruppo è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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