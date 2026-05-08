Indonesia erutta il vulcano sul Monte Dukono | tre morti

Da lapresse.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’eruzione vulcanica ha colpito il Monte Dukono, situato nelle Molucche Settentrionali in Indonesia, provocando la morte di tre persone. Tra le vittime ci sono due cittadini di Singapore e un residente locale. L’incidente ha coinvolto escursionisti presenti sull’area al momento dell’eruzione. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’evento e sulle misure di sicurezza adottate nella zona.

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Nell’ eruzione del vulcano sul monte Dukono, in Indonesia, nella provincia delle Molucche Settentrionali, tre escursionisti sono morti: due cittadini di Singapore e un indonesiano. Circa 20 alpinisti hanno iniziato giovedì a scalare la montagna di quasi 1.355 metri sulla remota isola di Halmahera e sono rimasti bloccati, ha detto il capo della polizia di North Halmahera Erlichson Pasaribu. L’Agenzia geologica indonesiana ha dichiarato che l’eruzione è iniziata alle 7:41 ora locale, producendo una spessa colonna di cenere che si è sollevata di circa 10 chilometri sopra la vetta. Il Centro per la vulcanologia e la mitigazione dei rischi geologici vieta da tempo le attività entro un raggio di 4 chilometri dal cratere Malupang Warirang di Dukono.🔗 Leggi su Lapresse.it

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