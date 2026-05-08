Un’eruzione vulcanica ha colpito il Monte Dukono, situato nelle Molucche Settentrionali in Indonesia, provocando la morte di tre persone. Tra le vittime ci sono due cittadini di Singapore e un residente locale. L’incidente ha coinvolto escursionisti presenti sull’area al momento dell’eruzione. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’evento e sulle misure di sicurezza adottate nella zona.

Nell’ eruzione del vulcano sul monte Dukono, in Indonesia, nella provincia delle Molucche Settentrionali, tre escursionisti sono morti: due cittadini di Singapore e un indonesiano. Circa 20 alpinisti hanno iniziato giovedì a scalare la montagna di quasi 1.355 metri sulla remota isola di Halmahera e sono rimasti bloccati, ha detto il capo della polizia di North Halmahera Erlichson Pasaribu. L’Agenzia geologica indonesiana ha dichiarato che l’eruzione è iniziata alle 7:41 ora locale, producendo una spessa colonna di cenere che si è sollevata di circa 10 chilometri sopra la vetta. Il Centro per la vulcanologia e la mitigazione dei rischi geologici vieta da tempo le attività entro un raggio di 4 chilometri dal cratere Malupang Warirang di Dukono.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indonesia, erutta il vulcano sul Monte Dukono: tre morti

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