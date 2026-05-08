Vuelta España Femenina colpo doppio per Anna van der Breggen a Les Praeres Nava Trinca Colonel in Top 5

Durante la sesta tappa della Vuelta España Femenina, che si è disputata tra Gijón e Les Praeres, Anna van der Breggen ha conquistato la vittoria. La competizione, lunga 106,5 chilometri, si è conclusa con un risultato positivo per l’atleta che ha ottenuto il primo posto. Nella stessa tappa, Nava ha ottenuto un piazzamento tra i primi cinque, mentre Trinca Colonel ha anche concluso tra le prime posizioni.

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Anna van der Breggen vince la sesta tappa della Vuelta España Femenina, la GijónXixón-Les Praeres. Nava di 106,5 chilometri. L’olandese crea il solco decisivo sulla salita finale di Les Praeres. Nava, seconda categoria di 3,9 chilometri al 12,6% di pendenza media e taglia il traguardo da sola. L’alfiere del Team SD Worx – Protime, alla vittoria numero 64 della sua carriera da professionista, precede sul traguardo, di soli otto secondi la spagnola Paula Blasi della UAE Team ADQ, brava a riprendersi dopo la caduta in cui è coinvolta. Chiude il podio di giornata la francese Marion Bunel del Team Visma Lease a Bike. Monica Trinca Colonel, ottima quinta classificata, è la migliore delle italiane.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vuelta España Femenina, colpo doppio per Anna van der Breggen a Les Praeres. Nava. Trinca Colonel in Top 5 Notizie correlate Vuelta España Femenina 2026: sarà duello Ferrand-Prévot-Niewiadoma? L’Italia punta su Trinca ColonelLa stagione delle Classiche del Nord è stata definitivamente archiviata con il trionfo di Demi Vollering nella Liegi-Bastogne-Liegi di domenica... Vuelta España Femenina 2026: Kerbaol si prende la terza tappa, Paternoster in top 10. Koch resta leaderSi conclude con l’allungo vincente di Cèdrine Kerbaol la terza tappa della Vuelta Femenina 2026. Approfondimenti e contenuti VUELTA ESPANA FEMENINA. IL PRIMO ARRIVO IN QUOTA PREMIA VAN DER BREGGEN: TAPPA E MAGLIAAlla caccia del quartetto al comando, sono rimaste a lungo Aniek van Alphen (Fenix-Premier Tech) e Léa Rondel (Mayenne Monbana My Pie) che però non sono riuscite a concludere il loro inseguimento e a ... tuttobiciweb.it VUELTA ESPANA FEMENINA. PROBLEMI DI SALUTE FERMANO CASASOLA E ARZUFFISi riduce il numero di atlete italiane alla Vuelta España Femenina: sfortunatamente Alice Maria Arzuffi e Sara Casasola sono state costrette ad abbandonare la gara nel corso della tappa che ieri si è ... tuttobiciweb.it