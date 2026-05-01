La Vuelta España Femenina del 2026 si avvicina e tra le protagoniste principali ci sono Ferrand-Prévot e Niewiadoma. L’Italia si affida invece a Trinca Colonel, che spera di fare bene nella corsa a tappe. La stagione delle Classiche del Nord si è conclusa con la vittoria di Demi Vollering alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica scorsa, e ora si prepara il debutto di questa nuova competizione.

La stagione delle Classiche del Nord è stata definitivamente archiviata con il trionfo di Demi Vollering nella Liegi-Bastogne-Liegi di domenica scorsa, adesso è il momento della prima grande corsa a tappe. Si corre da domenica 3 maggio a sabato 9 maggio la Vuelta Femenina di Spagna. La storica gara spagnola, giunta all’edizione numero dodici, prende il via da Marín e si conclude all’Angliru dopo aver percorso 819,5 chilometri. Saranno al via le quattordici formazioni del circuito WorldTour. Le squadre sono pronte a darsi battaglia per capire chi succederà nell’albo d’oro alla fuoriclasse olandese, vincitrice dello scorso anno davanti alla svizzera Marlene Reusser e alla connazionale Anna van der Breggen.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vuelta España Femenina 2026: sarà duello Ferrand-Prévot-Niewiadoma? L’Italia punta su Trinca Colonel

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Angelo Conterno Professionista dal 1950 al 1965, fu il primo italiano a vincere la Vuelta a España, nel 1956. Vinse inoltre un Giro del Piemonte e tre tappe al Giro d'Italia - facebook.com facebook